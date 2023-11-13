https://ria.ru/20231113/gaza-1909258601.html
Палестинец, встречающий семью в "Домодедово", рассказал о ситуации в Газе
Палестинец, встречающий семью в "Домодедово", рассказал о ситуации в Газе - РИА Новости, 13.11.2023
Палестинец, встречающий семью в "Домодедово", рассказал о ситуации в Газе
Встречающий в аэропорту "Домодедово" свою семью палестинец Омар Зороб рассказал РИА Новости, что в Газе ситуацию называют страшной, и поблагодарил Россию за... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T23:17
2023-11-13T23:17
2023-11-13T23:17
домодедово (аэропорт)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907696740_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04b10b03e1532453fa5c8390f50f29aa.jpg
ДОМОДЕДОВО, 13 окт – РИА Новости. Встречающий в аэропорту "Домодедово" свою семью палестинец Омар Зороб рассказал РИА Новости, что в Газе ситуацию называют страшной, и поблагодарил Россию за возвращение родных. Самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находятся эвакуированные из сектора Газа граждане России, приземлился в "Домодедово". "Я там прожил четыре года, но сейчас – намного страшнее. Мама сказала, что ее друзья и подруги приезжали с севера – они на юге жили – и сейчас живут в школах, больницах. Им негде мыться, моются они в больницах", – сказал молодой человек. В аэропорту он встречает маму, братьев и жену брата. "Они уехали на несколько дней с женой, и сразу началась война. Спасибо России, сейчас они приезжают. Ему нужно учиться, продолжать учебу и жить тут", – рассказал Омар. В аэропорт он приехал со своей девушкой Марией.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907696740_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fa3e8cd93496529b406a3963b557ea7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Домодедово (аэропорт), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
Палестинец, встречающий семью в "Домодедово", рассказал о ситуации в Газе
Палестинец Зороб: жители Газы живут в школах и больницах, им негде мыться
ДОМОДЕДОВО, 13 окт – РИА Новости. Встречающий в аэропорту "Домодедово" свою семью палестинец Омар Зороб рассказал РИА Новости, что в Газе ситуацию называют страшной, и поблагодарил Россию за возвращение родных.
Самолет Ил-76 МЧС
РФ, на борту которого находятся эвакуированные из сектора Газа граждане России, приземлился в "Домодедово".
Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу
"Я там прожил четыре года, но сейчас – намного страшнее. Мама сказала, что ее друзья и подруги приезжали с севера – они на юге жили – и сейчас живут в школах, больницах. Им негде мыться, моются они в больницах", – сказал молодой человек.
В аэропорту он встречает маму, братьев и жену брата. "Они уехали на несколько дней с женой, и сразу началась война. Спасибо России, сейчас они приезжают. Ему нужно учиться, продолжать учебу и жить тут", – рассказал Омар.
В аэропорт он приехал со своей девушкой Марией.