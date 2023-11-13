https://ria.ru/20231113/gaza-1909258601.html

Палестинец, встречающий семью в "Домодедово", рассказал о ситуации в Газе

Палестинец, встречающий семью в "Домодедово", рассказал о ситуации в Газе - РИА Новости, 13.11.2023

Палестинец, встречающий семью в "Домодедово", рассказал о ситуации в Газе

Встречающий в аэропорту "Домодедово" свою семью палестинец Омар Зороб рассказал РИА Новости, что в Газе ситуацию называют страшной, и поблагодарил Россию за... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T23:17

2023-11-13T23:17

2023-11-13T23:17

домодедово (аэропорт)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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ДОМОДЕДОВО, 13 окт – РИА Новости. Встречающий в аэропорту "Домодедово" свою семью палестинец Омар Зороб рассказал РИА Новости, что в Газе ситуацию называют страшной, и поблагодарил Россию за возвращение родных. Самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находятся эвакуированные из сектора Газа граждане России, приземлился в "Домодедово". "Я там прожил четыре года, но сейчас – намного страшнее. Мама сказала, что ее друзья и подруги приезжали с севера – они на юге жили – и сейчас живут в школах, больницах. Им негде мыться, моются они в больницах", – сказал молодой человек. В аэропорту он встречает маму, братьев и жену брата. "Они уехали на несколько дней с женой, и сразу началась война. Спасибо России, сейчас они приезжают. Ему нужно учиться, продолжать учебу и жить тут", – рассказал Омар. В аэропорт он приехал со своей девушкой Марией.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

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домодедово (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире