Рейтинг@Mail.ru
Палестинец, встречающий семью в "Домодедово", рассказал о ситуации в Газе - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/gaza-1909258601.html
Палестинец, встречающий семью в "Домодедово", рассказал о ситуации в Газе
Палестинец, встречающий семью в "Домодедово", рассказал о ситуации в Газе - РИА Новости, 13.11.2023
Палестинец, встречающий семью в "Домодедово", рассказал о ситуации в Газе
Встречающий в аэропорту "Домодедово" свою семью палестинец Омар Зороб рассказал РИА Новости, что в Газе ситуацию называют страшной, и поблагодарил Россию за... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T23:17
2023-11-13T23:17
домодедово (аэропорт)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907696740_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04b10b03e1532453fa5c8390f50f29aa.jpg
ДОМОДЕДОВО, 13 окт – РИА Новости. Встречающий в аэропорту "Домодедово" свою семью палестинец Омар Зороб рассказал РИА Новости, что в Газе ситуацию называют страшной, и поблагодарил Россию за возвращение родных. Самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находятся эвакуированные из сектора Газа граждане России, приземлился в "Домодедово". "Я там прожил четыре года, но сейчас – намного страшнее. Мама сказала, что ее друзья и подруги приезжали с севера – они на юге жили – и сейчас живут в школах, больницах. Им негде мыться, моются они в больницах", – сказал молодой человек. В аэропорту он встречает маму, братьев и жену брата. "Они уехали на несколько дней с женой, и сразу началась война. Спасибо России, сейчас они приезжают. Ему нужно учиться, продолжать учебу и жить тут", – рассказал Омар. В аэропорт он приехал со своей девушкой Марией.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907696740_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fa3e8cd93496529b406a3963b557ea7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
домодедово (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Домодедово (аэропорт), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
Палестинец, встречающий семью в "Домодедово", рассказал о ситуации в Газе

Палестинец Зороб: жители Газы живут в школах и больницах, им негде мыться

© AP Photo / Fatima ShbairПоиск выживших после израильской бомбардировки в лагере беженцев Магази в секторе Газа
Поиск выживших после израильской бомбардировки в лагере беженцев Магази в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Поиск выживших после израильской бомбардировки в лагере беженцев Магази в секторе Газа
Читать ria.ru в
ДОМОДЕДОВО, 13 окт – РИА Новости. Встречающий в аэропорту "Домодедово" свою семью палестинец Омар Зороб рассказал РИА Новости, что в Газе ситуацию называют страшной, и поблагодарил Россию за возвращение родных.
Самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находятся эвакуированные из сектора Газа граждане России, приземлился в "Домодедово".
Акция в поддержку Израиля в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу
11 ноября, 08:00
"Я там прожил четыре года, но сейчас – намного страшнее. Мама сказала, что ее друзья и подруги приезжали с севера – они на юге жили – и сейчас живут в школах, больницах. Им негде мыться, моются они в больницах", – сказал молодой человек.
В аэропорту он встречает маму, братьев и жену брата. "Они уехали на несколько дней с женой, и сразу началась война. Спасибо России, сейчас они приезжают. Ему нужно учиться, продолжать учебу и жить тут", – рассказал Омар.
В аэропорт он приехал со своей девушкой Марией.
 
Домодедово (аэропорт)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала