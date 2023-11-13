https://ria.ru/20231113/gaza-1909256692.html

Сотрудники МЧС встретили в аэропорту 70 россиян, эвакуированных из Газы

Сотрудники МЧС встретили в аэропорту 70 россиян, эвакуированных из Газы - РИА Новости, 13.11.2023

Сотрудники МЧС встретили в аэропорту 70 россиян, эвакуированных из Газы

Сотрудники МЧС России встретили в аэропорту "Домодедово" 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа и прибывших из Египта, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T22:53

2023-11-13T22:53

2023-11-13T23:03

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

домодедово (аэропорт)

египет

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сотрудники МЧС России встретили в аэропорту "Домодедово" 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа и прибывших из Египта, сообщается в Telegram-канале ведомства.В ночь на понедельник первая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан в составе 70 человек прибыла в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС РФ. Днем в понедельник в МЧС сообщили, что Ил-76 с 70 россиянами вылетел из Каира в Москву. Вечером самолет приземлился в аэропорту "Домодедово"."Сотрудники МЧС России встретили 70 граждан РФ в аэропорту "Домодедово"... Прибывших граждан планируется разместить в пунктах временного пребывания. Для них будет организовано питание, подготовлены теплые вещи. Особое внимание будет уделено детям", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты МЧС России продолжают в Египте работу с пересекшими КПП "Рафах". Гражданам РФ оказывается помощь с оформлением документов, медицинская и психологическая поддержка, их обеспечивают питанием и водой. Пункт пропуска пересекли 99 человек, из них 43 ребенка.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

россия

египет

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), домодедово (аэропорт), египет