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Израиль утверждает, что ХАМАС потеряло контроль над Газой
Израиль утверждает, что ХАМАС потеряло контроль над Газой - РИА Новости, 13.11.2023
Израиль утверждает, что ХАМАС потеряло контроль над Газой
Министр обороны Израиля Йоав Галлант утверждает, что движение ХАМАС потеряло контроль над сектором Газа, пишет газета Haaretz. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T21:40
2023-11-13T21:40
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МОСКВА 13 ноя — РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галлант утверждает, что движение ХАМАС потеряло контроль над сектором Газа, пишет газета Haaretz."ХАМАС потеряло контроль над Газой. Террористы бегут на юг, гражданские грабят базы ХАМАС. Они не верят правительству", — приводит издание слова политика.Ранее в понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла значительный ущерб батальонам ХАМАС на севере анклава. В армейской пресс-службе считают, что палестинское движение фактически перестало существовать в качестве организованной военной структуры в этой части сектора Газа.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ссср, оон, палестина
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, СССР, ООН, Палестина
Израиль утверждает, что ХАМАС потеряло контроль над Газой
Глава Минобороны Израиля Галлант: ХАМАС потеряло контроль над сектором Газа
МОСКВА 13 ноя — РИА Новости.
Министр обороны Израиля Йоав Галлант утверждает, что движение ХАМАС потеряло контроль над сектором Газа, пишет газета Haaretz
.
"ХАМАС потеряло контроль над Газой. Террористы бегут на юг, гражданские грабят базы ХАМАС. Они не верят правительству", — приводит издание слова политика.
Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу
Ранее в понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла значительный ущерб батальонам ХАМАС на севере анклава. В армейской пресс-службе считают, что палестинское движение фактически перестало существовать в качестве организованной военной структуры в этой части сектора Газа.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС
из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.