https://ria.ru/20231113/gaza-1909232349.html

Источник: второй самолет с россиянами вылетит из Каира во вторник

Источник: второй самолет с россиянами вылетит из Каира во вторник - РИА Новости, 13.11.2023

Источник: второй самолет с россиянами вылетит из Каира во вторник

Вылет второго самолета МЧС РФ из Каира с эвакуированными из сектора Газа россиянами планируется во вторник в аэропорт "Домодедово", сообщил РИА Новости местный... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T19:52

2023-11-13T19:52

2023-11-13T19:52

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

домодедово (аэропорт)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

каир (город)

россия

ил-76

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КАИР, 13 ноя - РИА Новости. Вылет второго самолета МЧС РФ из Каира с эвакуированными из сектора Газа россиянами планируется во вторник в аэропорт "Домодедово", сообщил РИА Новости местный источник. "Предварительно вылет второго транспортного самолета Ил-76 МЧС России запланирован из Каира на вторник", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что на борту воздушного судна будут находиться около 100 российских граждан, вывезенных из сектора Газа через КПП "Рафах" в понедельник. По его словам, прибытие самолета планируется в аэропорт "Домодедово".

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

каир (город)

россия

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, домодедово (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), каир (город), россия, ил-76