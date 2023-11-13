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Источник: второй самолет с россиянами вылетит из Каира во вторник - РИА Новости, 13.11.2023
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19:52 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/gaza-1909232349.html
Источник: второй самолет с россиянами вылетит из Каира во вторник
Источник: второй самолет с россиянами вылетит из Каира во вторник - РИА Новости, 13.11.2023
Источник: второй самолет с россиянами вылетит из Каира во вторник
Вылет второго самолета МЧС РФ из Каира с эвакуированными из сектора Газа россиянами планируется во вторник в аэропорт "Домодедово", сообщил РИА Новости местный... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T19:52
2023-11-13T19:52
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
домодедово (аэропорт)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
каир (город)
россия
ил-76
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КАИР, 13 ноя - РИА Новости. Вылет второго самолета МЧС РФ из Каира с эвакуированными из сектора Газа россиянами планируется во вторник в аэропорт "Домодедово", сообщил РИА Новости местный источник. "Предварительно вылет второго транспортного самолета Ил-76 МЧС России запланирован из Каира на вторник", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что на борту воздушного судна будут находиться около 100 российских граждан, вывезенных из сектора Газа через КПП "Рафах" в понедельник. По его словам, прибытие самолета планируется в аэропорт "Домодедово".
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каир (город)
россия
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, домодедово (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), каир (город), россия, ил-76
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Домодедово (аэропорт), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Каир (город), Россия, Ил-76
Источник: второй самолет с россиянами вылетит из Каира во вторник

Вылет второго самолета МЧС из Каира с россиянами запланировали на вторник

© AP Photo / Abed KhaledДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Дым над Газой после израильского авиаудара
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КАИР, 13 ноя - РИА Новости. Вылет второго самолета МЧС РФ из Каира с эвакуированными из сектора Газа россиянами планируется во вторник в аэропорт "Домодедово", сообщил РИА Новости местный источник.
"Предварительно вылет второго транспортного самолета Ил-76 МЧС России запланирован из Каира на вторник", - сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что на борту воздушного судна будут находиться около 100 российских граждан, вывезенных из сектора Газа через КПП "Рафах" в понедельник.
По его словам, прибытие самолета планируется в аэропорт "Домодедово".
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуДомодедово (аэропорт)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Каир (город)РоссияИл-76
 
 
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