https://ria.ru/20231113/gaza-1909232349.html
Источник: второй самолет с россиянами вылетит из Каира во вторник
Источник: второй самолет с россиянами вылетит из Каира во вторник - РИА Новости, 13.11.2023
Источник: второй самолет с россиянами вылетит из Каира во вторник
Вылет второго самолета МЧС РФ из Каира с эвакуированными из сектора Газа россиянами планируется во вторник в аэропорт "Домодедово", сообщил РИА Новости местный... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T19:52
2023-11-13T19:52
2023-11-13T19:52
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
домодедово (аэропорт)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
каир (город)
россия
ил-76
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906997993_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc2175a592583208a91aa335757352d3.jpg
КАИР, 13 ноя - РИА Новости. Вылет второго самолета МЧС РФ из Каира с эвакуированными из сектора Газа россиянами планируется во вторник в аэропорт "Домодедово", сообщил РИА Новости местный источник. "Предварительно вылет второго транспортного самолета Ил-76 МЧС России запланирован из Каира на вторник", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что на борту воздушного судна будут находиться около 100 российских граждан, вывезенных из сектора Газа через КПП "Рафах" в понедельник. По его словам, прибытие самолета планируется в аэропорт "Домодедово".
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
каир (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906997993_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5abe5e46bcd7c56af1615fe9a501e9b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, домодедово (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), каир (город), россия, ил-76
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Домодедово (аэропорт), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Каир (город), Россия, Ил-76
Источник: второй самолет с россиянами вылетит из Каира во вторник
Вылет второго самолета МЧС из Каира с россиянами запланировали на вторник