https://ria.ru/20231113/gaza-1909217620.html

"Врачи без границ": бегущие из больницы в Газе люди попали под обстрел

"Врачи без границ": бегущие из больницы в Газе люди попали под обстрел - РИА Новости, 13.11.2023

"Врачи без границ": бегущие из больницы в Газе люди попали под обстрел

Люди, пытающиеся бежать из больницы "Аш-Шифа" в Газе в разгар боевых действий, становятся жертвами бомбардировок и обстреливаются снайперами, сообщает... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T18:40

2023-11-13T18:40

2023-11-13T19:29

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ЖЕНЕВА, 13 ноя - РИА Новости. Люди, пытающиеся бежать из больницы "Аш-Шифа" в Газе в разгар боевых действий, становятся жертвами бомбардировок и обстреливаются снайперами, сообщает организации "Врачи без границ" в соцсети X."Нам нужна гарантия того, что есть безопасный коридор, потому что мы видели, как несколько человек пытались покинуть "Аш-Шифу", они убили их, они разбомбили их, снайпер убил их", - приводит организация слова одного из врачей внутри больницы.Добавляется, что также есть снайпер, который нападал на пациентов которые находились внутри больницы.Организация не называет сторону конфликта, которая ведёт эти бомбардировки."Когда мы послали машину скорой помощи за пациентами, они в нескольких метрах от нас напали на машину скорой помощи. Вокруг больницы есть раненые, они нуждаются в медицинской помощи, мы не можем доставить их внутрь", - подчеркнул врач MSF.Также около 600 стационарных пациентов, в том числе 37 младенцев, все еще находятся в больнице "Аш-Шифа" в Газе без еды и электричества, сообщает организация."Медицинская бригада согласилась покинуть больницу только в том случае, если сначала будут эвакуированы пациенты: мы не хотим оставлять наших пациентов. Здесь 600 стационарных пациентов, 37 младенцев, кто-то нуждается в отделении интенсивной терапии, мы не можем их оставить", - приводятся в сообщении слова врача внутри больницы.Отмечается, что в больнице нет еды и что пациенты могут умереть через несколько часов без работающих аппаратов искусственной вентиляции легких.Старший советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова эвакуировать из больницы Аш-Шифа в Газе новорожденных детей.Ранее в понедельник старший советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев отрицал полное окружение больницы "Аш-Шифа" в Газе израильскими силами, но признал, что не все могут покинуть здание.Ранее иранское государственное агентство Tasnim со ссылкой на местные источники передавало, что больница "Аш-Шифа" в секторе Газа была полностью отключена от электроснабжения, израильские ВС ведут массированный обстрел окрестностей больницы.Замминистра здравоохранения в Газе Юсеф Абу Риш заявлял, что в больнице уже погибли шесть недоношенных младенцев и девять других пациентов из-за отсутствия электричества, необходимого для поддержания их жизнедеятельности. Старший советник израильского премьера Марк Регев сообщал, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова эвакуировать из больницы новорожденных детей.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

https://ria.ru/20231105/zhurnalisty-1907492860.html

https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html

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врачи без границ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, хамас