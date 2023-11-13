https://ria.ru/20231113/gaza-1909202910.html

Повторная оккупация сектора Газа неприемлема, заявил король Иордании

Повторная оккупация сектора Газа неприемлема, заявил король Иордании - РИА Новости, 13.11.2023

Повторная оккупация сектора Газа неприемлема, заявил король Иордании

Иордания отвергает любой сценарий, предполагающий повторную оккупацию Израилем каких-либо территорий в секторе Газа или создание там буферных зон, это лишь... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T17:59

2023-11-13T17:59

2023-11-13T18:00

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КАИР, 13 ноя - РИА Новости. Иордания отвергает любой сценарий, предполагающий повторную оккупацию Израилем каких-либо территорий в секторе Газа или создание там буферных зон, это лишь усугубит кризис, заявил в понедельник король Абдалла II. "Любой сценарий или мысли, предполагающие повторную оккупацию каких-либо частей сектора Газа или создание там буферных зон, усугубят кризис… Это неприемлемо и является посягательством на права палестинцев", - цитирует иорданское информационное агентство Petra заявление монарха. Король Абдалла II вновь подчеркнул, что ближневосточный конфликт не может быть разрешен силовыми методами, необходимо прекращение военных действий и переход к политическому урегулированию на основе принципа двух государств. Ранее в ноябре премьер-министр королевства Бишар аль-Хасауне написал в своем аккаунте в соцсети X, что любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега или создание условий для этого являются "красной линией", Иордания будет рассматривать их в качестве объявления войны. В Иордании проживают более двух миллионов палестинских беженцев, которые были вынуждены покинуть части Палестины, перешедшие под контроль Израиля в 1948-49 годах и позже - в ходе Шестидневной войны 1968 года, это самое большое количество палестинских беженцев на территории ближневосточных стран. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

https://ria.ru/20231113/konflikt-1908986548.html

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иордания

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в мире, израиль, иордания, абдалла ii, хамас