https://ria.ru/20231113/gaza-1909177907.html

ЦАХАЛ заявил, что открыл огонь по бойцам у больницы "Аль-Кудс"

ЦАХАЛ заявил, что открыл огонь по бойцам у больницы "Аль-Кудс" - РИА Новости, 13.11.2023

ЦАХАЛ заявил, что открыл огонь по бойцам у больницы "Аль-Кудс"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что в ходе операции открыла огонь по палестинским бойцам, в том числе с РПГ, которые пытались стрелять по израильским... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T16:18

2023-11-13T16:18

2023-11-13T16:38

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

в мире

восточный иерусалим

хамас

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что в ходе операции открыла огонь по палестинским бойцам, в том числе с РПГ, которые пытались стрелять по израильским военным, у больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа, были убиты около 20 бойцов."Во время операции, проведенной 188-ой бригадой, огонь из РПГ и стрелкового оружия был направлен на солдат со стороны больницы "Аль-Кудс"... солдаты открыли огонь в сторону террористов... во время инцидента примерно 21 террорист был убит", - говорится в заявлении армии в Telegram.Израильская армия утверждает, что бойцы с РПГ укрывались в больнице, а во время перестрелки из здания выходили гражданские.Ранее Палестинское общество Красного полумесяца сообщало, что конвой в сопровождении Международного комитета Красного Креста (МККК), который направлялся для эвакуации людей из больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа, был вынужден вернуться обратно из-за обстрелов и опасной обстановки.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

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израиль

восточный иерусалим

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, восточный иерусалим, хамас