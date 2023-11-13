https://ria.ru/20231113/gaza-1909093693.html
В Израиле отрицают полное окружение больницы "Аш-Шифа" в Газе
В Израиле отрицают полное окружение больницы "Аш-Шифа" в Газе - РИА Новости, 13.11.2023
В Израиле отрицают полное окружение больницы "Аш-Шифа" в Газе
Больница "Аш-Шифа" в Газе не окружена полностью, один из выходов остается открытым для эвакуации, заявил старший советник израильского премьера Марк Регев в... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T11:47
2023-11-13T11:47
2023-11-13T12:11
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Больница "Аш-Шифа" в Газе не окружена полностью, один из выходов остается открытым для эвакуации, заявил старший советник израильского премьера Марк Регев в интервью телеканалу Sky News."Больница не полностью окружена, у восточного выхода из больницы находится улица, и мы призываем людей покинуть (здание медучреждения. — Прим. ред.)", — сказал он.Ранее телеканал Al-Arabiya сообщил, что израильские военные окружили комплекс с двух сторон."Мы понимаем, что не каждый может покинуть больницу, поэтому мы заявили, что готовы предоставить машины скорой помощи, чтобы помочь людям уехать, если им для этого нужна скорая помощь", — добавил Регев.Пресс-служба ЦАХАЛ ранее заявила, что израильские военные вели бои с бойцами палестинского движения ХАМАС рядом со зданием медицинского учреждения, но не окружали его. В то же время, по данным иранского государственного информагентства Tasnim, больницу "Аш-Шифа" полностью отрезали от электроснабжения. Как сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, число скончавшихся пациентов учреждения после эскалации боевых действий значительно выросло.
https://ria.ru/20231112/toplivo-1909008464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сектор газа
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Сектор Газа
В Израиле отрицают полное окружение больницы "Аш-Шифа" в Газе
Советник Нетаньяху: не все могут выйти из окруженной больницы "Аш-Шифа" в Газе
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
Больница "Аш-Шифа" в Газе не окружена полностью, один из выходов остается открытым для эвакуации, заявил старший советник израильского премьера Марк Регев в интервью телеканалу Sky News
.
"Больница не полностью окружена, у восточного выхода из больницы находится улица, и мы призываем людей покинуть (здание медучреждения. — Прим. ред.)", — сказал он.
ЦАХАЛ заявила, что передала больнице "Аш-Шифа" топливо, но ХАМАС помешало
Ранее телеканал Al-Arabiya сообщил, что израильские военные окружили комплекс с двух сторон.
"Мы понимаем, что не каждый может покинуть больницу, поэтому мы заявили, что готовы предоставить машины скорой помощи, чтобы помочь людям уехать, если им для этого нужна скорая помощь", — добавил Регев.
Пресс-служба ЦАХАЛ ранее заявила, что израильские военные вели бои с бойцами палестинского движения ХАМАС
рядом со зданием медицинского учреждения, но не окружали его.
В то же время, по данным иранского государственного информагентства Tasnim, больницу "Аш-Шифа" полностью отрезали от электроснабжения. Как сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
) Тедрос Гебрейесус, число скончавшихся пациентов учреждения после эскалации боевых действий значительно выросло.
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