https://ria.ru/20231113/gaza-1909093693.html

В Израиле отрицают полное окружение больницы "Аш-Шифа" в Газе

В Израиле отрицают полное окружение больницы "Аш-Шифа" в Газе - РИА Новости, 13.11.2023

В Израиле отрицают полное окружение больницы "Аш-Шифа" в Газе

Больница "Аш-Шифа" в Газе не окружена полностью, один из выходов остается открытым для эвакуации, заявил старший советник израильского премьера Марк Регев в... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T11:47

2023-11-13T11:47

2023-11-13T12:11

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Больница "Аш-Шифа" в Газе не окружена полностью, один из выходов остается открытым для эвакуации, заявил старший советник израильского премьера Марк Регев в интервью телеканалу Sky News."Больница не полностью окружена, у восточного выхода из больницы находится улица, и мы призываем людей покинуть (здание медучреждения. — Прим. ред.)", — сказал он.Ранее телеканал Al-Arabiya сообщил, что израильские военные окружили комплекс с двух сторон."Мы понимаем, что не каждый может покинуть больницу, поэтому мы заявили, что готовы предоставить машины скорой помощи, чтобы помочь людям уехать, если им для этого нужна скорая помощь", — добавил Регев.Пресс-служба ЦАХАЛ ранее заявила, что израильские военные вели бои с бойцами палестинского движения ХАМАС рядом со зданием медицинского учреждения, но не окружали его. В то же время, по данным иранского государственного информагентства Tasnim, больницу "Аш-Шифа" полностью отрезали от электроснабжения. Как сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, число скончавшихся пациентов учреждения после эскалации боевых действий значительно выросло.

https://ria.ru/20231112/toplivo-1909008464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сектор газа