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Страны ЕС потребуют немедленных гуманитарных пауз в Газе, заявил Боррель - РИА Новости, 13.11.2023
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11:09 13.11.2023 (обновлено: 11:16 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/gaza-1909083970.html
Страны ЕС потребуют немедленных гуманитарных пауз в Газе, заявил Боррель
Страны ЕС потребуют немедленных гуманитарных пауз в Газе, заявил Боррель - РИА Новости, 13.11.2023
Страны ЕС потребуют немедленных гуманитарных пауз в Газе, заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что все страны ЕС по итогам встречи глав МИД потребуют немедленных гуманитарных пауз в секторе Газа, а также... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T11:09
2023-11-13T11:16
евросоюз
израиль
в мире
жозеп боррель
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что все страны ЕС по итогам встречи глав МИД потребуют немедленных гуманитарных пауз в секторе Газа, а также сдержанности Израиля."Это было очень сложно, я потратил на это все выходные, но нам удалось согласовать единое заявление от имени всех 27 членов ЕС. В этом заявлении страны требуют установление немедленных гуманитарных пауз для доставки гуманитарной помощи. Речь идет не об одной паузе, а о серии пауз, и они должны быть установлены немедленно. Также министры призовут Израиль к предельной сдержанности для сохранения жизней гражданского населения", - сказал он перед началом заседаний в Брюсселе глав МИД стран европейского сообщества.
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евросоюз, израиль, в мире, жозеп боррель, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
Евросоюз, Израиль, В мире, Жозеп Боррель, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Страны ЕС потребуют немедленных гуманитарных пауз в Газе, заявил Боррель

Боррель: страны ЕС в заявлении потребуют немедленных гуманитарных пауз в Газе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что все страны ЕС по итогам встречи глав МИД потребуют немедленных гуманитарных пауз в секторе Газа, а также сдержанности Израиля.
"Это было очень сложно, я потратил на это все выходные, но нам удалось согласовать единое заявление от имени всех 27 членов ЕС. В этом заявлении страны требуют установление немедленных гуманитарных пауз для доставки гуманитарной помощи. Речь идет не об одной паузе, а о серии пауз, и они должны быть установлены немедленно. Также министры призовут Израиль к предельной сдержанности для сохранения жизней гражданского населения", - сказал он перед началом заседаний в Брюсселе глав МИД стран европейского сообщества.
 
ЕвросоюзИзраильВ миреЖозеп БоррельОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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