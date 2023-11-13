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Страны ЕС потребуют немедленных гуманитарных пауз в Газе, заявил Боррель

Страны ЕС потребуют немедленных гуманитарных пауз в Газе, заявил Боррель - РИА Новости, 13.11.2023

Страны ЕС потребуют немедленных гуманитарных пауз в Газе, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что все страны ЕС по итогам встречи глав МИД потребуют немедленных гуманитарных пауз в секторе Газа, а также... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T11:09

2023-11-13T11:09

2023-11-13T11:16

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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что все страны ЕС по итогам встречи глав МИД потребуют немедленных гуманитарных пауз в секторе Газа, а также сдержанности Израиля."Это было очень сложно, я потратил на это все выходные, но нам удалось согласовать единое заявление от имени всех 27 членов ЕС. В этом заявлении страны требуют установление немедленных гуманитарных пауз для доставки гуманитарной помощи. Речь идет не об одной паузе, а о серии пауз, и они должны быть установлены немедленно. Также министры призовут Израиль к предельной сдержанности для сохранения жизней гражданского населения", - сказал он перед началом заседаний в Брюсселе глав МИД стран европейского сообщества.

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евросоюз, израиль, в мире, жозеп боррель, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа