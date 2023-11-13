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Специалисты Минздрава осмотрели эвакуированных из Газы россиян - РИА Новости, 13.11.2023
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09:35 13.11.2023 (обновлено: 11:08 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/gaza-1909062900.html
Специалисты Минздрава осмотрели эвакуированных из Газы россиян
Специалисты Минздрава осмотрели эвакуированных из Газы россиян - РИА Новости, 13.11.2023
Специалисты Минздрава осмотрели эвакуированных из Газы россиян
Специалисты Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК Минздрава) осмотрели 70 россиян, эвакуированных из Газы, их всех допустили к перелету Каир — Москва,... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T09:35
2023-11-13T11:08
россия
в мире
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Специалисты Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК Минздрава) осмотрели 70 россиян, эвакуированных из Газы, их всех допустили к перелету Каир — Москва, сообщила пресс-служба ведомства.&quot;Осмотрены 70 граждан России, эвакуированных из Газы, из них одна беременная женщина на позднем сроке беременности, 27 детей, пятеро из которых возрастом до трех лет. Самому маленькому всего три месяца&quot;, — говорится в пресс-релизе.В ночь на понедельник первая группа российских граждан из Газы прибыла в штаб МЧС, который развернут в столице Египта, Каире. Пропускной пункт "Рафах" пересекли 70 человек.Как отметили в Минздраве, все они находятся в удовлетворительном состоянии и допущены к перелету в Москву. В полете их будут сопровождать медики.Вылет борта МЧС Ил-76 из Каира запланирован на 14:00 мск.
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Эвакуация россиян из сектора Газа в Каир
Эвакуация россиян из сектора Газа в Каир
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россия, в мире, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, видео
Россия, В мире, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специалисты Минздрава осмотрели эвакуированных из Газы россиян
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Специалисты Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК Минздрава) осмотрели 70 россиян, эвакуированных из Газы, их всех допустили к перелету Каир — Москва, сообщила пресс-служба ведомства.
2023-11-13T09:35
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Специалисты Минздрава осмотрели эвакуированных из Газы россиян

Минздрав счел удовлетворительным состояние 70 эвакуированных из Газы россиян

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкЭвакуация граждан России из сектора Газа
Эвакуация граждан России из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Эвакуация граждан России из сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Специалисты Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК Минздрава) осмотрели 70 россиян, эвакуированных из Газы, их всех допустили к перелету Каир — Москва, сообщила пресс-служба ведомства.
«

"Осмотрены 70 граждан России, эвакуированных из Газы, из них одна беременная женщина на позднем сроке беременности, 27 детей, пятеро из которых возрастом до трех лет. Самому маленькому всего три месяца", — говорится в пресс-релизе.

В ночь на понедельник первая группа российских граждан из Газы прибыла в штаб МЧС, который развернут в столице Египта, Каире. Пропускной пункт "Рафах" пересекли 70 человек.
Как отметили в Минздраве, все они находятся в удовлетворительном состоянии и допущены к перелету в Москву. В полете их будут сопровождать медики.
Вылет борта МЧС Ил-76 из Каира запланирован на 14:00 мск.
 
РоссияВ миреСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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