https://ria.ru/20231113/gaza-1909062900.html

Специалисты Минздрава осмотрели эвакуированных из Газы россиян

Специалисты Минздрава осмотрели эвакуированных из Газы россиян - РИА Новости, 13.11.2023

Специалисты Минздрава осмотрели эвакуированных из Газы россиян

Специалисты Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК Минздрава) осмотрели 70 россиян, эвакуированных из Газы, их всех допустили к перелету Каир — Москва,... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T09:35

2023-11-13T09:35

2023-11-13T11:08

россия

в мире

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Специалисты Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК Минздрава) осмотрели 70 россиян, эвакуированных из Газы, их всех допустили к перелету Каир — Москва, сообщила пресс-служба ведомства."Осмотрены 70 граждан России, эвакуированных из Газы, из них одна беременная женщина на позднем сроке беременности, 27 детей, пятеро из которых возрастом до трех лет. Самому маленькому всего три месяца", — говорится в пресс-релизе.В ночь на понедельник первая группа российских граждан из Газы прибыла в штаб МЧС, который развернут в столице Египта, Каире. Пропускной пункт "Рафах" пересекли 70 человек.Как отметили в Минздраве, все они находятся в удовлетворительном состоянии и допущены к перелету в Москву. В полете их будут сопровождать медики.Вылет борта МЧС Ил-76 из Каира запланирован на 14:00 мск.

россия

сектор газа

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эвакуация россиян из сектора Газа в Каир Эвакуация россиян из сектора Газа в Каир 2023-11-13T09:35 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, в мире, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, видео