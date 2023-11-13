https://ria.ru/20231113/gaza-1909062900.html
Специалисты Минздрава осмотрели эвакуированных из Газы россиян
Специалисты Минздрава осмотрели эвакуированных из Газы россиян - РИА Новости, 13.11.2023
Специалисты Минздрава осмотрели эвакуированных из Газы россиян
Специалисты Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК Минздрава) осмотрели 70 россиян, эвакуированных из Газы, их всех допустили к перелету Каир — Москва,... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T09:35
2023-11-13T09:35
2023-11-13T11:08
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в мире
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Специалисты Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК Минздрава) осмотрели 70 россиян, эвакуированных из Газы, их всех допустили к перелету Каир — Москва, сообщила пресс-служба ведомства."Осмотрены 70 граждан России, эвакуированных из Газы, из них одна беременная женщина на позднем сроке беременности, 27 детей, пятеро из которых возрастом до трех лет. Самому маленькому всего три месяца", — говорится в пресс-релизе.В ночь на понедельник первая группа российских граждан из Газы прибыла в штаб МЧС, который развернут в столице Египта, Каире. Пропускной пункт "Рафах" пересекли 70 человек.Как отметили в Минздраве, все они находятся в удовлетворительном состоянии и допущены к перелету в Москву. В полете их будут сопровождать медики.Вылет борта МЧС Ил-76 из Каира запланирован на 14:00 мск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1909014099_104:0:744:480_1920x0_80_0_0_80f7d4a0b42191a64dd608f82fa7a83b.jpg
Эвакуация россиян из сектора Газа в Каир
Эвакуация россиян из сектора Газа в Каир
2023-11-13T09:35
true
PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, видео
Россия, В мире, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специалисты Минздрава осмотрели эвакуированных из Газы россиян
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Специалисты Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК Минздрава) осмотрели 70 россиян, эвакуированных из Газы, их всех допустили к перелету Каир — Москва, сообщила пресс-служба ведомства.
2023-11-13T09:35
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PT1M09S
Специалисты Минздрава осмотрели эвакуированных из Газы россиян
Минздрав счел удовлетворительным состояние 70 эвакуированных из Газы россиян
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Специалисты Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК Минздрава) осмотрели 70 россиян, эвакуированных из Газы, их всех допустили к перелету Каир — Москва, сообщила пресс-служба ведомства.
«
"Осмотрены 70 граждан России, эвакуированных из Газы, из них одна беременная женщина на позднем сроке беременности, 27 детей, пятеро из которых возрастом до трех лет. Самому маленькому всего три месяца", — говорится в пресс-релизе.
В ночь на понедельник первая группа российских граждан из Газы прибыла в штаб МЧС, который развернут в столице Египта, Каире. Пропускной пункт "Рафах" пересекли 70 человек.
Как отметили в Минздраве, все они находятся в удовлетворительном состоянии и допущены к перелету в Москву. В полете их будут сопровождать медики.
Вылет борта МЧС Ил-76 из Каира запланирован на 14:00 мск.