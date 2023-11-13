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Полянский рассказал о двойных стандартах на Западе в ситуации с Газой
Полянский рассказал о двойных стандартах на Западе в ситуации с Газой - РИА Новости, 13.11.2023
Полянский рассказал о двойных стандартах на Западе в ситуации с Газой
Новый виток палестино-израильского конфликта обнажил двойные стандарты западных стран, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T08:16
2023-11-13T08:16
2023-11-13T09:04
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 13 ноя – РИА Новости. Новый виток палестино-израильского конфликта обнажил двойные стандарты западных стран, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, нынешний конфликт в секторе Газа обнажил двойные стандарты западных стран, "которые не хотят его обсуждать и не хотят осуждать Израиль"."Они даже не осмеливаются называть вещи своими именами, когда речь заходит о действиях Израиля", – добавил он. РФ, отметил Полянский, осуждает действия ХАМАС, но в то же время осуждает и нарушение международного гуманитарного права Израилем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, израиль, дмитрий полянский, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, Дмитрий Полянский, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Полянский рассказал о двойных стандартах на Западе в ситуации с Газой
Полянский: конфликт в Газе обнажил двойные стандарты стран Запада