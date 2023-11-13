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Полянский рассказал о двойных стандартах на Западе в ситуации с Газой - РИА Новости, 13.11.2023
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08:16 13.11.2023 (обновлено: 09:04 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/gaza-1909051390.html
Полянский рассказал о двойных стандартах на Западе в ситуации с Газой
Полянский рассказал о двойных стандартах на Западе в ситуации с Газой - РИА Новости, 13.11.2023
Полянский рассказал о двойных стандартах на Западе в ситуации с Газой
Новый виток палестино-израильского конфликта обнажил двойные стандарты западных стран, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T08:16
2023-11-13T09:04
в мире
россия
израиль
дмитрий полянский
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 13 ноя – РИА Новости. Новый виток палестино-израильского конфликта обнажил двойные стандарты западных стран, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, нынешний конфликт в секторе Газа обнажил двойные стандарты западных стран, "которые не хотят его обсуждать и не хотят осуждать Израиль"."Они даже не осмеливаются называть вещи своими именами, когда речь заходит о действиях Израиля", – добавил он. РФ, отметил Полянский, осуждает действия ХАМАС, но в то же время осуждает и нарушение международного гуманитарного права Израилем.
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в мире, россия, израиль, дмитрий полянский, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, Дмитрий Полянский, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Полянский рассказал о двойных стандартах на Западе в ситуации с Газой

Полянский: конфликт в Газе обнажил двойные стандарты стран Запада

© РИА НовостиПоследствия обстрелов сектора Газа со стороны Израиля
Последствия обстрелов сектора Газа со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости
Последствия обстрелов сектора Газа со стороны Израиля
Читать ria.ru в
ООН, 13 ноя – РИА Новости. Новый виток палестино-израильского конфликта обнажил двойные стандарты западных стран, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, нынешний конфликт в секторе Газа обнажил двойные стандарты западных стран, "которые не хотят его обсуждать и не хотят осуждать Израиль".
«
"Они даже не осмеливаются называть вещи своими именами, когда речь заходит о действиях Израиля", – добавил он.
РФ, отметил Полянский, осуждает действия ХАМАС, но в то же время осуждает и нарушение международного гуманитарного права Израилем.
 
В миреРоссияИзраильДмитрий ПолянскийООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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