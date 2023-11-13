https://ria.ru/20231113/gaza-1909051390.html

Полянский рассказал о двойных стандартах на Западе в ситуации с Газой

Полянский рассказал о двойных стандартах на Западе в ситуации с Газой - РИА Новости, 13.11.2023

Полянский рассказал о двойных стандартах на Западе в ситуации с Газой

Новый виток палестино-израильского конфликта обнажил двойные стандарты западных стран, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T08:16

2023-11-13T08:16

2023-11-13T09:04

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дмитрий полянский

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 13 ноя – РИА Новости. Новый виток палестино-израильского конфликта обнажил двойные стандарты западных стран, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, нынешний конфликт в секторе Газа обнажил двойные стандарты западных стран, "которые не хотят его обсуждать и не хотят осуждать Израиль"."Они даже не осмеливаются называть вещи своими именами, когда речь заходит о действиях Израиля", – добавил он. РФ, отметил Полянский, осуждает действия ХАМАС, но в то же время осуждает и нарушение международного гуманитарного права Израилем.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, израиль, дмитрий полянский, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году