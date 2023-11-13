https://ria.ru/20231113/gas-1909184699.html

"Газпром": в Молдавии не согласовали отчет Минэнерго о задолженности за газ

"Газпром": в Молдавии не согласовали отчет Минэнерго о задолженности за газ - РИА Новости, 13.11.2023

"Газпром": в Молдавии не согласовали отчет Минэнерго о задолженности за газ

Наблюдательный совет "Молдовагаза" не согласовал опубликованный Минэнергетики Молдовы отчет аудита исторической задолженности за российский газ, это отчет не... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T16:39

2023-11-13T16:39

2023-11-13T17:12

молдавия

газпром

молдовагаз

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756759999_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_e79c8c9717b567e52729d64f8fe432c3.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Наблюдательный совет "Молдовагаза" не согласовал опубликованный Минэнергетики Молдовы отчет аудита исторической задолженности за российский газ, это отчет не может рассматриваться в качестве надлежащего итогового документа независимого и достоверного финансового аудита задолженности, а его результаты никак не могут влиять на размер и обоснованность долга, сообщил "Газпром" в Telegram-канале. "Об аудите исторической задолженности АО "Молдовагаз". По результатам заседания, которое состоялось 2 ноября 2023 года, наблюдательный совет АО "Молдовагаз" не согласовал опубликованный министерством энергетики Республики Молдова 6 сентября 2023 года отчет аудита исторической задолженности АО "Молдовагаз" перед компаниями группы "Газпром" за газ, поставленный потребителям правого берега Днестра", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".Большинство членов набсовета отметили, что внесенный на рассмотрение отчет не является отчетом по результатам финансового аудита в соответствии с международными стандартами, что отдельно оговорено в тексте отчета его исполнителями. Кроме того, отчет не удовлетворяет требованиям независимости аудита, поскольку один из его исполнителей имеет конфликт интересов с ПАО "Газпром", отметили в российской компании. Молдавская сторона, как подчеркивается в сообщении, была заблаговременно уведомлена об этом обстоятельстве, но не предприняла никаких действий для его устранения."В связи с этим отчет не может рассматриваться в качестве надлежащего итогового документа независимого и достоверного финансового аудита задолженности АО "Молдовагаз" перед компаниями группы "Газпром", как было предусмотрено договоренностями между ПАО "Газпром" и правительством Республики Молдова", - говорится в сообщении."Газпром" вновь отмечает, что выводы, содержащиеся в отчете, "не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности", тем более что она подтверждается в регулярно подписываемых "Газпромом" и "Молдовагазом" документах и в соответствующих решениях международного арбитража.Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов 6 сентября огласил итоги аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", заявив, что он составил 709 миллионов долларов по состоянию на конец марта прошлого года. Из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом", еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию, у них истек срок давности. В связи с этим правительство Молдавии предлагает выплатить "Газпрому" лишь сумму в 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде."Газпром" же сообщил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

https://ria.ru/20231003/moldaviya-1900037919.html

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

https://ria.ru/20231113/moldaviya-1909097335.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, газпром, молдовагаз, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире