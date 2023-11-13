https://ria.ru/20231113/frantsiya-1909017763.html

Париж меж двух огней: Макрон выбирает, кого защищать — евреев или арабов

Париж меж двух огней: Макрон выбирает, кого защищать — евреев или арабов - РИА Новости, 13.11.2023

Париж меж двух огней: Макрон выбирает, кого защищать — евреев или арабов

Манифестация, к которой шумно готовились, но из которой вышел пшик. Французский истеблишмент хотел продемонстрировать единство в борьбе с антисемитизмом, и, как РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T08:00

2023-11-13T08:00

2023-11-13T19:34

аналитика

франция

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жак ширак

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Манифестация, к которой шумно готовились, но из которой вышел пшик. Французский истеблишмент хотел продемонстрировать единство в борьбе с антисемитизмом, и, как обычно, все закончилось скандалом. От участия в манифестации уклонился действующий президент, написав в качестве замены своего присутствия открытое письмо (без шуток) администрируемой им нации. После чего политики дымом пожиже и трубой пониже начали исполнять ритуальные кривлянья на уровне детского сада, когда кто-то с кем-то не хочет ходить за ручку. Происходило это все на глазах тех, кого, как было заявлено, властные верхи намерены были защитить и оградить.А защищать и ограждать, оставив в стороне сарказм, есть от чего. Антисемитские выступления во Франции растут по экспоненте, и дома парижских, марсельских, лионских, лилльских евреев изукрашиваются звездами Давида с печальной регулярностью. До погромов еврейского мелкого бизнеса, кошерных ресторанчиков, магазинов и лавок пока не дошло, но у еврейских школ уже круглосуточно дежурят вооруженные патрули, а синагоги накануне шабата давно находятся под усиленной охраной полиции и жандармерии.Воскресная манифестация за все хорошее (в поддержку еврейской общины Франции, а это полмиллиона человек) и против всего плохого (оскорблений и угроз в адрес французов еврейского происхождения) состоялась практически день в день 85-летия одного из чудовищных событий европейской истории. Kristallnacht, или Хрустальная ночь, двухдневные погромы в ноябре 1938 года, когда нацистские штурмовики разрушили и сожгли сотни синагог, и не только в самой Германии, но и в Австрии, разграбили предприятия и фабрики, принадлежавшие евреям, а также клиники, магазины, убивая тех, кто попытался защитить свои семьи. Хрустальная ночь стала сигналом к уничтожению всего европейского еврейства. Чем это закончилось, мы все знаем.Тут стоит добавить, что пока в нацистской Германии "культурная немецкая нация" грабила и убивала сограждан, в Советском Союзе с экранов лилась колыбельная на идише, которую пели негритянскому малышу, а запечатлена эта знаменитая сцена в фильме "Цирк". Самоназванная просвещенная Европа вовсю разжигала ксенофобию и расовую ненависть, а в СССР славили дружбу и добросердечные отношения между народами.Спустя еще два года, когда Франция позорно сложит оружие перед Гитлером, она же, ее правительство, обосновавшееся в Виши, начнет депортировать французов еврейского происхождения в лагеря смерти. Гитлеровцы давали лишь указания, но исполнение дисциплинированно взяли на себя французские жандармы, полицейские, и, разумеется, активные граждане. Консьержки, как и полагается законопослушным гражданкам, абсолютно добровольно сдали соответствующим органам домовые книги, в которых были перечислены жильцы с еврейскими фамилиями, французский Медицинский орден, объединявший врачей всех специальностей, тоже доложил куда следует о медиках-евреях, сообщив адреса их кабинетов и местожительства. Французское Общество железных дорог выделило специальные составы, которыми управляли французские же машинисты, которые везли людей, их сограждан, стариков, детей и женщин, обреченных на то, чтобы стать дымом крематория, в лагеря смерти.И Медицинский орден (Conseil National d'Ordre des médecins), и Общество железных дорог (SNCF) за свои деяния не были ни распущены, их не подвергли никакому преследованию, даже административному, не говоря уже о денацификации. Они продолжают функционировать до сих пор, а о прошлом никто и не вспоминает.И если гитлеровские бонзы в директивах указывали, что депортации подлежат еврейские дети, начиная с 12-летнего возраста, то французские власти возраст понижали, и, согласно их распоряжениям, депортации в лагеря смерти подлежали и беременные женщины, и младенцы любого возраста.Французы доносили на соседей-евреев, детей-евреев, приюты сирот-евреев так охотно, что первое, что сделал де Голль, войдя в Париж в августе 1944-го, так это закрыл архивы с доносами на сто лет (то есть до 2044 года включительно), передав их на хранение армии. Во имя, как было заявлено им самим, "сохранения национального единства". Решение создателя современной Франции понять можно, если знать, что доносители жили и продолжали жить потом уже, после войны, рядом либо с потомками тех, на кого они донесли, либо с чудом выжившими жертвами их доносов.Угрызения совести? Нет, французы не в курсе.Более того, вплоть до конца ХХ века, до 1995 года участие французского общества и французского государства в уничтожении десятков тысяч сограждан было под спудом, о нем почти не говорили, а уж в прессе тема была абсолютно табуирована. Лишь президент Жак Ширак, будучи человеком благородным, понимающим, что рано или поздно сокрытие этого страшного преступного прошлого может привести к жутким последствиям, признал ответственность Франции за убийство 75 тысяч депортированных (среди них 11 тысяч детей младше 12 лет) в лагерях смерти.Потом, конечно, создали музеи и мемориалы, но было уже поздно. Рефлексия, покаяние и признание вины работают, когда по горячим следам, а так, более полувека спустя, кто и что помнит и знает?Манифестация против антисемитизма, с ее помпезностью и пафосом заявленная организаторами (это обе палаты Нацсобрания), не могла не провалиться по причине того, что вначале нужно обществу понять, что оно сотворило, осознать тяжесть вины и ответственности за прошлое и только потом выдвигать правильные лозунги.В противном случае грязь французской истории, стыд французской нации, вину социума сколько ни заметай под ковер, это никуда не исчезнет. Сколько бы правильных слов ни было сказано и сколько бы призывов ни прозвучало, кровь и страдания тех, кого сами французы отправили на гибель, будут вечным пятном на французском триколоре. Потому что история наказывает нераскаявшихся и делающих вид, что ничего не произошло, вечным позором. Манифестация, прошедшая в Париже в воскресенье, яркое тому доказательство.

https://ria.ru/20231109/fashizm-1907858844.html

https://ria.ru/20231107/france-1907847926.html

https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html

https://ria.ru/20231104/germaniya-1907305225.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, франция, в мире, германия, париж, жак ширак