https://ria.ru/20231113/finansy-1909250736.html

Словакия профинансирует производство двух машин для разминирования для ВСУ

Словакия профинансирует производство двух машин для разминирования для ВСУ - РИА Новости, 13.11.2023

Словакия профинансирует производство двух машин для разминирования для ВСУ

Словакия планирует профинансировать производство для Украины двух машин для разминирования "Божена-4" в рамках гуманитарной помощи, сообщил в понедельник глава... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T21:55

2023-11-13T21:55

2023-11-13T21:55

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БРАТИСЛАВА, 13 ноя - РИА Новости. Словакия планирует профинансировать производство для Украины двух машин для разминирования "Божена-4" в рамках гуманитарной помощи, сообщил в понедельник глава словацкого МИД Юрай Бланар. "Мы предложили свою помощь в гуманитарной области, а именно при разминировании (территории Украины - ред.). Наши военные имеют большой опыт в этом вопросе, мы можем передать им его. Возможно, вы уже знаете, что Словакия собирается профинансировать производство для Украины двух систем для разминирования "Божена-4", которые в начале 2024 года уже могли бы работать в Херсонской области", - сказал Бланар журналистам по итогам встречи глав МИД Европейского союза в Брюсселе. По его словам, Братислава также готова помочь Украине подготовиться к зиме, но поставлять Киеву оружие из запасов словацкой армии не будет. Ранее Словакия поставила Украине 10 дистанционно управляемых систем разминирования "Божена" словацкого производства. На сайте министерства обороны республики отмечается, что "Божена" предназначена для ликвидации мин, от которых преимущественно страдает гражданское население. Вопрос разминирования территории Украины, по данным оборонного ведомства Словакии, будет особенно важен в процессе послевоенного восстановления страны. Ранее правительство Словакии во главе с Робертом Фицо не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231101/es-1906482836.html

https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html

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в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо, сергей лавров, нато