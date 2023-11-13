https://ria.ru/20231113/evropa-1909095437.html

Эксперты рассказали, как отсутствие россиян ударило по туризму в Европе

Эксперты рассказали, как отсутствие россиян ударило по туризму в Европе - РИА Новости, 13.11.2023

Эксперты рассказали, как отсутствие россиян ударило по туризму в Европе

Несмотря на успешный летний сезон, две трети европейских направлений не вернулись к допандемийному уровню въездного турпотока, и одна из причин этого –... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T11:58

2023-11-13T11:58

2023-11-13T11:58

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Несмотря на успешный летний сезон, две трети европейских направлений не вернулись к допандемийному уровню въездного турпотока, и одна из причин этого – отсутствие российских путешественников, сообщает АТОР.Количество туристических прибытий в Европе в третьем квартале отстает на 3,2 процента от аналогичного показателя допандемийного 2019 года, подсчитала Европейская туристическая комиссия (ETC). В отчете чиновники считают такой результат позитивным, хотя превысили доковидные показатели лишь 35 процентов стран."Более медленное восстановление особенно очевидно среди восточноевропейских стран, граничащих с Россией и Украиной, а также тех, которые обычно зависят от российских путешественников", – констатируют в ЕТС.Самый резкий спад зафиксирован в странах Балтии, прекративших выдавать визы гражданам РФ и запретившим им въезд через наземные границы. Так, Эстония сейчас принимает на 27 процентов меньше туристов, Латвия – на 30 процентов, Литва – на 33 процента, говорится в отчете.Палестино-израильский конфликт может снизить число турпоездок в страны, куда граждане еврейского государства традиционно ездили в межсезонье – это Франция, Турция и Румыния, отметили эксперты.Еще один тренд – снижение трат европейцев на путешествия. Оптимизируя расходы, жители ЕС все чаще выбирают более дешевые страны, перелеты и отели, растет популярность поездок в межсезонье и интерес к пакетным турам.Восстановление туризма на континенте обусловлено двумя факторами: увеличением количества внутриевропейских поездок и притоком туристов из США, пользующихся благоприятным обменным курсом. Самые востребованные – южноевропейские и средиземноморские направления. Среди них – Сербия, число гостей в которой по сравнению с 2019 годом увеличилось на 15 процентов, Черногория (рост – 14 процентов), Португалия (11 процентов), Турция (восемь процентов), Мальта и Греция (по семь процентов).

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, европа, турция, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз, отдых в россии