https://ria.ru/20231113/evropa-1909095437.html
Эксперты рассказали, как отсутствие россиян ударило по туризму в Европе
Эксперты рассказали, как отсутствие россиян ударило по туризму в Европе - РИА Новости, 13.11.2023
Эксперты рассказали, как отсутствие россиян ударило по туризму в Европе
Несмотря на успешный летний сезон, две трети европейских направлений не вернулись к допандемийному уровню въездного турпотока, и одна из причин этого –... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T11:58
2023-11-13T11:58
2023-11-13T11:58
туризм
новости - туризм
европа
турция
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
евросоюз
отдых в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889612016_235:0:3876:2048_1920x0_80_0_0_ba917403f933f13f861f80fb4478f579.jpg
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Несмотря на успешный летний сезон, две трети европейских направлений не вернулись к допандемийному уровню въездного турпотока, и одна из причин этого – отсутствие российских путешественников, сообщает АТОР.Количество туристических прибытий в Европе в третьем квартале отстает на 3,2 процента от аналогичного показателя допандемийного 2019 года, подсчитала Европейская туристическая комиссия (ETC). В отчете чиновники считают такой результат позитивным, хотя превысили доковидные показатели лишь 35 процентов стран."Более медленное восстановление особенно очевидно среди восточноевропейских стран, граничащих с Россией и Украиной, а также тех, которые обычно зависят от российских путешественников", – констатируют в ЕТС.Самый резкий спад зафиксирован в странах Балтии, прекративших выдавать визы гражданам РФ и запретившим им въезд через наземные границы. Так, Эстония сейчас принимает на 27 процентов меньше туристов, Латвия – на 30 процентов, Литва – на 33 процента, говорится в отчете.Палестино-израильский конфликт может снизить число турпоездок в страны, куда граждане еврейского государства традиционно ездили в межсезонье – это Франция, Турция и Румыния, отметили эксперты.Еще один тренд – снижение трат европейцев на путешествия. Оптимизируя расходы, жители ЕС все чаще выбирают более дешевые страны, перелеты и отели, растет популярность поездок в межсезонье и интерес к пакетным турам.Восстановление туризма на континенте обусловлено двумя факторами: увеличением количества внутриевропейских поездок и притоком туристов из США, пользующихся благоприятным обменным курсом. Самые востребованные – южноевропейские и средиземноморские направления. Среди них – Сербия, число гостей в которой по сравнению с 2019 годом увеличилось на 15 процентов, Черногория (рост – 14 процентов), Португалия (11 процентов), Турция (восемь процентов), Мальта и Греция (по семь процентов).
https://ria.ru/20231113/dengi-1908618819.html
европа
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889612016_690:0:3421:2048_1920x0_80_0_0_be8a1efb798946cb323df2988dafe9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, европа, турция, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Европа, Турция, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Евросоюз, отдых в России
Эксперты рассказали, как отсутствие россиян ударило по туризму в Европе
АТОР: страны Балтии больше всех в ЕС пострадали от отсутствия туристов из России