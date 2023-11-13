https://ria.ru/20231113/evakuatsiya-1909246777.html

Самолет с эвакуированными из сектора Газа россиянами сел в Домодедово

Самолет с эвакуированными из сектора Газа россиянами сел в Домодедово - РИА Новости, 13.11.2023

Самолет с эвакуированными из сектора Газа россиянами сел в Домодедово

Самолет МЧС с эвакуированными из сектора Газа гражданами России приземлился в Домодедово, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T21:20

2023-11-13T21:20

2023-11-13T23:54

домодедово (аэропорт)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хамас

ил-76

каир (город)

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Самолет МЧС с эвакуированными из сектора Газа гражданами России приземлился в Домодедово, передает корреспондент РИА Новости.Летевший из Египта Ил-76 совершил посадку в 21:14 мск, свидетельствуют данные табло в аэропорту.Эту информацию подтвердили в МЧС. Всех прибывших планируют разместить в пунктах временного пребывания. Для них будет организовано питание и подготовлены теплые вещи. Отмечается, что особое внимание будет уделено детям.Как заявил замглавы ведомства Алексей Серко, во вторник, 14 ноября, ожидается второй спецборт с эвакуированными россиянами."Сегодня КПП прошло 99 человек, (из которых. — Прим. ред.) 43 ребенка. И завтра мы также ожидаем спецрейсом МЧС доставку этих граждан в Россию, в аэропорт Домодедово", — сообщил он.Серко выразил надежду, что группы россиян будут прилетать на родину по одной в день и за неделю всех вывезут."У нас готово два самолета еще. <...> Сколько необходимо — столько бортов есть, чтобы всех вывезти, чтобы никого не задерживать, как можно быстрее оказать всяческую помощь", — добавил замглавы МЧС.В ночь на понедельник первая группа эвакуированных из Газы граждан России из 70 человек прибыла в Каир, где МЧС развернуло оперативный штаб. Там их встретили и осмотрели специалисты Центра медицины катастроф Минздрава, все они находятся в удовлетворительном состоянии.На минувшей неделе посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что в списках для выезда из анклава числится около 600 соотечественников.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

израиль

россия

каир (город)

египет

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Эвакуация россиян из сектора Газа в Каир Эвакуация россиян из сектора Газа в Каир 2023-11-13T21:20 true PT1M09S

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домодедово (аэропорт), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хамас, ил-76, каир (город), анатолий викторов, египет, в мире