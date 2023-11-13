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Россияне из Газы, которым некуда ехать, поселятся в Подмосковье
Россияне из Газы, которым некуда ехать, поселятся в Подмосковье - РИА Новости, 13.11.2023
Россияне из Газы, которым некуда ехать, поселятся в Подмосковье
Граждан РФ, которым некуда ехать после эвакуации из Сектора Газа, разместят в пунктах временного пребывания в Московской области, сообщила пресс-служба "Единой... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T18:33
2023-11-13T18:33
2023-11-13T18:43
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
единая россия
анна кузнецова
даниил мартынов
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Граждан РФ, которым некуда ехать после эвакуации из Сектора Газа, разместят в пунктах временного пребывания в Московской области, сообщила пресс-служба "Единой России" журналистам. "Большую часть соотечественников, которые прилетят сегодня, встретят и разместят родственники. Тех, кому сейчас ехать некуда, доставят в пункт временного размещения в Московской области, с которым мы также на связи", - приводит пресс-служба слова вице-спикера ГД, главы штаба "Единой России" по гуманитарному сотрудничеству Анны Кузнецовой. В ночь на понедельник первая колонна из 70 граждан России из сектора Газа была доставлена в Каир, где развернут штаб МЧС. Руководитель операции, советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов отмечал, что новая группа россиян примерно из 90-100 человек для эвакуации из сектора Газа утверждена всеми сторонами.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), единая россия, анна кузнецова, даниил мартынов, московская область (подмосковье), россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Единая Россия, Анна Кузнецова, Даниил Мартынов, Московская область (Подмосковье), Россия
Россияне из Газы, которым некуда ехать, поселятся в Подмосковье
ЕР: эвакуированные из Газы россияне, которым некуда ехать, осядут в Подмосковье