https://ria.ru/20231113/evakuatsiya-1909216222.html

Россияне из Газы, которым некуда ехать, поселятся в Подмосковье

Россияне из Газы, которым некуда ехать, поселятся в Подмосковье - РИА Новости, 13.11.2023

Россияне из Газы, которым некуда ехать, поселятся в Подмосковье

Граждан РФ, которым некуда ехать после эвакуации из Сектора Газа, разместят в пунктах временного пребывания в Московской области, сообщила пресс-служба "Единой... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T18:33

2023-11-13T18:33

2023-11-13T18:43

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

единая россия

анна кузнецова

даниил мартынов

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Граждан РФ, которым некуда ехать после эвакуации из Сектора Газа, разместят в пунктах временного пребывания в Московской области, сообщила пресс-служба "Единой России" журналистам. "Большую часть соотечественников, которые прилетят сегодня, встретят и разместят родственники. Тех, кому сейчас ехать некуда, доставят в пункт временного размещения в Московской области, с которым мы также на связи", - приводит пресс-служба слова вице-спикера ГД, главы штаба "Единой России" по гуманитарному сотрудничеству Анны Кузнецовой. В ночь на понедельник первая колонна из 70 граждан России из сектора Газа была доставлена в Каир, где развернут штаб МЧС. Руководитель операции, советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов отмечал, что новая группа россиян примерно из 90-100 человек для эвакуации из сектора Газа утверждена всеми сторонами.

московская область (подмосковье)

россия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), единая россия, анна кузнецова, даниил мартынов, московская область (подмосковье), россия