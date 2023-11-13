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В Кремле прокомментировали эвакуацию россиян из сектора Газа

В Кремле прокомментировали эвакуацию россиян из сектора Газа - РИА Новости, 13.11.2023

В Кремле прокомментировали эвакуацию россиян из сектора Газа

Процесс эвакуации россиян из Газы сопровождается тяжелой работой, еще предстоит многое сделать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T12:19

2023-11-13T12:19

2023-11-13T12:19

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

каир (город)

россия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Процесс эвакуации россиян из Газы сопровождается тяжелой работой, еще предстоит многое сделать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ночь на понедельник первая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан прибыла в развернутый в египетской столице Каире штаб МЧС РФ. "Это не значит, что усилия наших дипломатов закончены. Наоборот, этот процесс сопровождается очень напряженной работой. Еще предстоит многое сделать для того, чтобы, действительно, все желающие покинули Газу. Мы приветствуем тот факт, что усилия, действительно немалые усилия и наших дипломатов, и спасателей соответствующих служб в контактах со всеми соответствующими сторонами и имеющими к этому делу сторонами, дали свои результаты. Мы приветствуем то содействие, которое эти соответствующие стороны нам оказали", - прокомментировал Песков вывоз первой группы россиян из Газы.Он добавил, что в Кремле рассчитывают на то, что процесс выхода россиян из Газы продолжится, и что "каждый желающий сможет Газу покинуть".

каир (город)

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, каир (город), россия