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В Кремле прокомментировали эвакуацию россиян из сектора Газа - РИА Новости, 13.11.2023
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12:19 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/evakuatsiya-1909102804.html
В Кремле прокомментировали эвакуацию россиян из сектора Газа
В Кремле прокомментировали эвакуацию россиян из сектора Газа - РИА Новости, 13.11.2023
В Кремле прокомментировали эвакуацию россиян из сектора Газа
Процесс эвакуации россиян из Газы сопровождается тяжелой работой, еще предстоит многое сделать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:19
2023-11-13T12:19
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Процесс эвакуации россиян из Газы сопровождается тяжелой работой, еще предстоит многое сделать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ночь на понедельник первая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан прибыла в развернутый в египетской столице Каире штаб МЧС РФ. "Это не значит, что усилия наших дипломатов закончены. Наоборот, этот процесс сопровождается очень напряженной работой. Еще предстоит многое сделать для того, чтобы, действительно, все желающие покинули Газу. Мы приветствуем тот факт, что усилия, действительно немалые усилия и наших дипломатов, и спасателей соответствующих служб в контактах со всеми соответствующими сторонами и имеющими к этому делу сторонами, дали свои результаты. Мы приветствуем то содействие, которое эти соответствующие стороны нам оказали", - прокомментировал Песков вывоз первой группы россиян из Газы.Он добавил, что в Кремле рассчитывают на то, что процесс выхода россиян из Газы продолжится, и что "каждый желающий сможет Газу покинуть".
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, каир (город), россия
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире, Каир (город), Россия
В Кремле прокомментировали эвакуацию россиян из сектора Газа

Песков: эвакуация россиян из Газы сопровождается тяжелой работой

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкЭвакуация граждан России из сектора Газа
Эвакуация граждан России из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
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Эвакуация граждан России из сектора Газа
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Процесс эвакуации россиян из Газы сопровождается тяжелой работой, еще предстоит многое сделать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ночь на понедельник первая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан прибыла в развернутый в египетской столице Каире штаб МЧС РФ.
"Это не значит, что усилия наших дипломатов закончены. Наоборот, этот процесс сопровождается очень напряженной работой. Еще предстоит многое сделать для того, чтобы, действительно, все желающие покинули Газу. Мы приветствуем тот факт, что усилия, действительно немалые усилия и наших дипломатов, и спасателей соответствующих служб в контактах со всеми соответствующими сторонами и имеющими к этому делу сторонами, дали свои результаты. Мы приветствуем то содействие, которое эти соответствующие стороны нам оказали", - прокомментировал Песков вывоз первой группы россиян из Газы.
Он добавил, что в Кремле рассчитывают на то, что процесс выхода россиян из Газы продолжится, и что "каждый желающий сможет Газу покинуть".
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В миреКаир (город)Россия
 
 
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