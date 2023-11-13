Рейтинг@Mail.ru
Покинувшие Газу россияне описали эмоции после эвакуации из "этого ада" - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:44 13.11.2023 (обновлено: 09:37 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/evakuatsiya-1909048929.html
Покинувшие Газу россияне описали эмоции после эвакуации из "этого ада"
Покинувшие Газу россияне описали эмоции после эвакуации из "этого ада" - РИА Новости, 13.11.2023
Покинувшие Газу россияне описали эмоции после эвакуации из "этого ада"
Покинувшие сектор Газа россияне рассказали РИА Новости, как ожидали эвакуации и какие эмоции они испытывают после долгожданного выезда, выразив благодарность... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T07:44
2023-11-13T09:37
в мире
россия
каир (город)
египет
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1909014099_56:66:793:480_1920x0_80_0_0_996513a6c65d3655ac5381dc5c9ff161.jpg
КАИР, 13 ноя - РИА Новости, Рустам Имаев. Покинувшие сектор Газа россияне рассказали РИА Новости, как ожидали эвакуации и какие эмоции они испытывают после долгожданного выезда, выразив благодарность тем, кто помог им покинуть палестинский анклав, и попросив эвакуировать из Газы всех остальных граждан РФ. В ночь на понедельник первая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан прибыла в развернутый в египетской столице Каире штаб МЧС РФ. "(Были - ред.) мысли, где помыться, где взять воды, где найти хлеб, где взять что-то покушать, где будешь спать, и дай Бог, чтобы не разбомбили. Вот это единственные мысли. Сильно очень бомбят", - поведала россиянка Татьяна Катба. Она рассказала, что еды в секторе Газа практически нет. "Во-первых, (испытываем - ред.) большую радость и большую благодарность за то, что нас начали вытаскивать. И большая просьба вытащить всех, никого там не оставлять, потому что там действительно страшно", - отметила Катба. "Конечно, ожидание было очень сложным, потому что там сильнейшая война против Газы. Мы очень сильно благодарим нашего посла (России в Египте Георгия Борисенко– ред.) и президента Владимира Путина за то, что они помогли нам выйти из этого ада. Конечно, мы испытываем облегчение, нам уже хорошо и легко", - подчеркнул гражданин России по имени Аун. Кроме того, он выразил особую благодарность советнику главы МЧС Даниилу Мартынову за усилия, проявленные в процессе эвакуации. "Он настоящий командир. Дай Бог ему здоровья, он хорошо нас встретил. Он нам всем помог. Он вытащил всех россиян из ада. Товарищ Даниил, спасибо вам большое!" - сказал Аун.
https://ria.ru/20231110/evakuatsiya-1908637173.html
https://ria.ru/20231109/gaza-1908362834.html
россия
каир (город)
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Эвакуация россиян из сектора Газа в Каир
Эвакуация россиян из сектора Газа в Каир
2023-11-13T07:44
true
PT1M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1909014099_104:0:744:480_1920x0_80_0_0_80f7d4a0b42191a64dd608f82fa7a83b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, каир (город), египет, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Россия, Каир (город), Египет, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Покинувшие Газу россияне описали эмоции после эвакуации из "этого ада"

Эвакуированные из Газы россияне сообщили, что рады выехать из "этого ада"

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкЭвакуация граждан России из сектора Газа
Эвакуация граждан России из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Эвакуация граждан России из сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 13 ноя - РИА Новости, Рустам Имаев. Покинувшие сектор Газа россияне рассказали РИА Новости, как ожидали эвакуации и какие эмоции они испытывают после долгожданного выезда, выразив благодарность тем, кто помог им покинуть палестинский анклав, и попросив эвакуировать из Газы всех остальных граждан РФ.
В ночь на понедельник первая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан прибыла в развернутый в египетской столице Каире штаб МЧС РФ.
"(Были - ред.) мысли, где помыться, где взять воды, где найти хлеб, где взять что-то покушать, где будешь спать, и дай Бог, чтобы не разбомбили. Вот это единственные мысли. Сильно очень бомбят", - поведала россиянка Татьяна Катба.
Она рассказала, что еды в секторе Газа практически нет.
"Во-первых, (испытываем - ред.) большую радость и большую благодарность за то, что нас начали вытаскивать. И большая просьба вытащить всех, никого там не оставлять, потому что там действительно страшно", - отметила Катба.
Палестинцы покидают разрушенные районы Газы - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
В Кремле выразили сдержанный оптимизм в вопросе эвакуации россиян из Газы
10 ноября, 13:07
"Конечно, ожидание было очень сложным, потому что там сильнейшая война против Газы. Мы очень сильно благодарим нашего посла (России в Египте Георгия Борисенко– ред.) и президента Владимира Путина за то, что они помогли нам выйти из этого ада. Конечно, мы испытываем облегчение, нам уже хорошо и легко", - подчеркнул гражданин России по имени Аун.
Кроме того, он выразил особую благодарность советнику главы МЧС Даниилу Мартынову за усилия, проявленные в процессе эвакуации.
"Он настоящий командир. Дай Бог ему здоровья, он хорошо нас встретил. Он нам всем помог. Он вытащил всех россиян из ада. Товарищ Даниил, спасибо вам большое!" - сказал Аун.
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
МИД заявил, что шокирован заявлением Израиля об эвакуации россиян из Газы
9 ноября, 12:14
 
В миреРоссияКаир (город)ЕгипетВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала