https://ria.ru/20231113/evakuatsiya-1909048929.html
Покинувшие Газу россияне описали эмоции после эвакуации из "этого ада"
Покинувшие Газу россияне описали эмоции после эвакуации из "этого ада" - РИА Новости, 13.11.2023
Покинувшие Газу россияне описали эмоции после эвакуации из "этого ада"
Покинувшие сектор Газа россияне рассказали РИА Новости, как ожидали эвакуации и какие эмоции они испытывают после долгожданного выезда, выразив благодарность... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T07:44
2023-11-13T07:44
2023-11-13T09:37
в мире
россия
каир (город)
египет
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАИР, 13 ноя - РИА Новости, Рустам Имаев. Покинувшие сектор Газа россияне рассказали РИА Новости, как ожидали эвакуации и какие эмоции они испытывают после долгожданного выезда, выразив благодарность тем, кто помог им покинуть палестинский анклав, и попросив эвакуировать из Газы всех остальных граждан РФ. В ночь на понедельник первая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан прибыла в развернутый в египетской столице Каире штаб МЧС РФ. "(Были - ред.) мысли, где помыться, где взять воды, где найти хлеб, где взять что-то покушать, где будешь спать, и дай Бог, чтобы не разбомбили. Вот это единственные мысли. Сильно очень бомбят", - поведала россиянка Татьяна Катба. Она рассказала, что еды в секторе Газа практически нет. "Во-первых, (испытываем - ред.) большую радость и большую благодарность за то, что нас начали вытаскивать. И большая просьба вытащить всех, никого там не оставлять, потому что там действительно страшно", - отметила Катба. "Конечно, ожидание было очень сложным, потому что там сильнейшая война против Газы. Мы очень сильно благодарим нашего посла (России в Египте Георгия Борисенко– ред.) и президента Владимира Путина за то, что они помогли нам выйти из этого ада. Конечно, мы испытываем облегчение, нам уже хорошо и легко", - подчеркнул гражданин России по имени Аун. Кроме того, он выразил особую благодарность советнику главы МЧС Даниилу Мартынову за усилия, проявленные в процессе эвакуации. "Он настоящий командир. Дай Бог ему здоровья, он хорошо нас встретил. Он нам всем помог. Он вытащил всех россиян из ада. Товарищ Даниил, спасибо вам большое!" - сказал Аун.
https://ria.ru/20231110/evakuatsiya-1908637173.html
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Эвакуация россиян из сектора Газа в Каир
Эвакуация россиян из сектора Газа в Каир
2023-11-13T07:44
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в мире, россия, каир (город), египет, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Россия, Каир (город), Египет, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Покинувшие Газу россияне описали эмоции после эвакуации из "этого ада"
Эвакуированные из Газы россияне сообщили, что рады выехать из "этого ада"
КАИР, 13 ноя - РИА Новости, Рустам Имаев. Покинувшие сектор Газа россияне рассказали РИА Новости, как ожидали эвакуации и какие эмоции они испытывают после долгожданного выезда, выразив благодарность тем, кто помог им покинуть палестинский анклав, и попросив эвакуировать из Газы всех остальных граждан РФ.
В ночь на понедельник первая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан прибыла в развернутый в египетской столице Каире
штаб МЧС
РФ.
"(Были - ред.) мысли, где помыться, где взять воды, где найти хлеб, где взять что-то покушать, где будешь спать, и дай Бог, чтобы не разбомбили. Вот это единственные мысли. Сильно очень бомбят", - поведала россиянка Татьяна Катба.
Она рассказала, что еды в секторе Газа практически нет.
"Во-первых, (испытываем - ред.) большую радость и большую благодарность за то, что нас начали вытаскивать. И большая просьба вытащить всех, никого там не оставлять, потому что там действительно страшно", - отметила Катба.
В Кремле выразили сдержанный оптимизм в вопросе эвакуации россиян из Газы
"Конечно, ожидание было очень сложным, потому что там сильнейшая война против Газы. Мы очень сильно благодарим нашего посла (России в Египте
Георгия Борисенко– ред.) и президента Владимира Путина
за то, что они помогли нам выйти из этого ада. Конечно, мы испытываем облегчение, нам уже хорошо и легко", - подчеркнул гражданин России по имени Аун.
Кроме того, он выразил особую благодарность советнику главы МЧС Даниилу Мартынову за усилия, проявленные в процессе эвакуации.
"Он настоящий командир. Дай Бог ему здоровья, он хорошо нас встретил. Он нам всем помог. Он вытащил всех россиян из ада. Товарищ Даниил, спасибо вам большое!" - сказал Аун.
МИД заявил, что шокирован заявлением Израиля об эвакуации россиян из Газы