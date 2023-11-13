https://ria.ru/20231113/evakuatsiya-1909040766.html

Состав новой группы россиян для эвакуации из Газы утвердили все стороны

Состав новой группы россиян для эвакуации из Газы утвердили все стороны - РИА Новости, 13.11.2023

Состав новой группы россиян для эвакуации из Газы утвердили все стороны

Новая группа россиян примерно из 90-100 человек для эвакуации в понедельник из сектора Газа утверждена всеми сторонами, заявил журналистам советник главы МЧС РФ РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T05:09

2023-11-13T05:09

2023-11-13T05:11

россия

в мире

даниил мартынов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАИР, 13 ноя - РИА Новости. Новая группа россиян примерно из 90-100 человек для эвакуации в понедельник из сектора Газа утверждена всеми сторонами, заявил журналистам советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов. "Мы получили подтвержденную информацию о том, что очередная группа соотечественников утверждена всеми сторонами. Мы надеемся, что уже сегодня утром будет группа примерно из 90-100 человек", - сказал Мартынов. Он добавил, что оперативная группа МЧС выезжает, чтобы в понедельник утром оказаться у КПП "Рафах" для их эвакуации. В ночь на понедельник первая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан прибыла в одну из гостиниц египетской столицы, где развернут штаб МЧС.

https://ria.ru/20231110/evakuatsiya-1908637173.html

россия

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россия, в мире, даниил мартынов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)