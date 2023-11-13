https://ria.ru/20231113/evakuatsiya-1909040119.html

Первая группа эвакуированных из Газы россиян утром вылетит в Москву

Первая группа эвакуированных из Газы россиян утром вылетит в Москву - РИА Новости, 13.11.2023

Первая группа эвакуированных из Газы россиян утром вылетит в Москву

Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян вылетит из Каира в Москву утром в понедельник, заявил журналистам советник министра МЧС РФ Даниил Мартынов. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T04:54

2023-11-13T04:54

2023-11-13T04:54

каир (город)

россия

москва

даниил мартынов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 13 ноя - РИА Новости. Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян вылетит из Каира в Москву утром в понедельник, заявил журналистам советник министра МЧС РФ Даниил Мартынов. В ночь на понедельник первая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан прибыла в одну из гостиниц египетской столицы, где развернут штаб МЧС. "Сегодня нам удалось эвакуировать первых 70 наших сограждан … Завтра утром (в понедельник - ред.) мы будем готовы отправить их нашим бортом Ил-76 в Москву", - сказал Мартынов. В воскресенье источник РИА Новости в Каире сообщал, что вылет первого самолета Ил-76 МЧС РФ из Каира с россиянами планируется в 14.00 мск в понедельник.

https://radiosputnik.ru/20231109/evakuatsiya-1908494400.html

каир (город)

россия

москва

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каир (город), россия, москва, даниил мартынов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году