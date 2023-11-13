Рейтинг@Mail.ru
Первая группа эвакуированных из Газы россиян утром вылетит в Москву - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:54 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/evakuatsiya-1909040119.html
Первая группа эвакуированных из Газы россиян утром вылетит в Москву
Первая группа эвакуированных из Газы россиян утром вылетит в Москву - РИА Новости, 13.11.2023
Первая группа эвакуированных из Газы россиян утром вылетит в Москву
Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян вылетит из Каира в Москву утром в понедельник, заявил журналистам советник министра МЧС РФ Даниил Мартынов. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T04:54
2023-11-13T04:54
каир (город)
россия
москва
даниил мартынов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149966/96/1499669685_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_ffe1a8c3e94139cabd0444a8c892dbad.jpg
КАИР, 13 ноя - РИА Новости. Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян вылетит из Каира в Москву утром в понедельник, заявил журналистам советник министра МЧС РФ Даниил Мартынов. В ночь на понедельник первая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан прибыла в одну из гостиниц египетской столицы, где развернут штаб МЧС. "Сегодня нам удалось эвакуировать первых 70 наших сограждан … Завтра утром (в понедельник - ред.) мы будем готовы отправить их нашим бортом Ил-76 в Москву", - сказал Мартынов. В воскресенье источник РИА Новости в Каире сообщал, что вылет первого самолета Ил-76 МЧС РФ из Каира с россиянами планируется в 14.00 мск в понедельник.
https://radiosputnik.ru/20231109/evakuatsiya-1908494400.html
каир (город)
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149966/96/1499669685_299:0:2266:1475_1920x0_80_0_0_f96f9037fe663840cc0ecfc72ea07ef1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
каир (город), россия, москва, даниил мартынов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Каир (город), Россия, Москва, Даниил Мартынов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Первая группа эвакуированных из Газы россиян утром вылетит в Москву

МЧС: группа эвакуированных из Газы россиян утром вылетит из Каира в Москву

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт "Каир"
Международный аэропорт Каир - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт "Каир". Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 13 ноя - РИА Новости. Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян вылетит из Каира в Москву утром в понедельник, заявил журналистам советник министра МЧС РФ Даниил Мартынов.
В ночь на понедельник первая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан прибыла в одну из гостиниц египетской столицы, где развернут штаб МЧС.
"Сегодня нам удалось эвакуировать первых 70 наших сограждан … Завтра утром (в понедельник - ред.) мы будем готовы отправить их нашим бортом Ил-76 в Москву", - сказал Мартынов.
В воскресенье источник РИА Новости в Каире сообщал, что вылет первого самолета Ил-76 МЧС РФ из Каира с россиянами планируется в 14.00 мск в понедельник.
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Захарова назвала число российских детей, ожидающих эвакуации из Газы
9 ноября, 19:29
 
Каир (город)РоссияМоскваДаниил МартыновМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ил-76Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала