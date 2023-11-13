https://ria.ru/20231113/evakuatsiya-1909040119.html
Первая группа эвакуированных из Газы россиян утром вылетит в Москву
Первая группа эвакуированных из Газы россиян утром вылетит в Москву - РИА Новости, 13.11.2023
Первая группа эвакуированных из Газы россиян утром вылетит в Москву
Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян вылетит из Каира в Москву утром в понедельник, заявил журналистам советник министра МЧС РФ Даниил Мартынов. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T04:54
2023-11-13T04:54
2023-11-13T04:54
каир (город)
россия
москва
даниил мартынов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 13 ноя - РИА Новости. Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян вылетит из Каира в Москву утром в понедельник, заявил журналистам советник министра МЧС РФ Даниил Мартынов. В ночь на понедельник первая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан прибыла в одну из гостиниц египетской столицы, где развернут штаб МЧС. "Сегодня нам удалось эвакуировать первых 70 наших сограждан … Завтра утром (в понедельник - ред.) мы будем готовы отправить их нашим бортом Ил-76 в Москву", - сказал Мартынов. В воскресенье источник РИА Новости в Каире сообщал, что вылет первого самолета Ил-76 МЧС РФ из Каира с россиянами планируется в 14.00 мск в понедельник.
https://radiosputnik.ru/20231109/evakuatsiya-1908494400.html
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каир (город), россия, москва, даниил мартынов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Каир (город), Россия, Москва, Даниил Мартынов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Первая группа эвакуированных из Газы россиян утром вылетит в Москву
МЧС: группа эвакуированных из Газы россиян утром вылетит из Каира в Москву