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Первая группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Каир - РИА Новости, 13.11.2023
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03:43 13.11.2023 (обновлено: 04:56 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/evakuatsiya-1909037599.html
Первая группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Каир
Первая группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Каир - РИА Новости, 13.11.2023
Первая группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Каир
Первая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России прибыла в столицу Египта Каир, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T03:43
2023-11-13T04:56
каир (город)
россия
египет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
раф
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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КАИР, 13 ноя - РИА Новости. Первая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России прибыла в столицу Египта Каир, передает корреспондент РИА Новости. Группу из 70 человек доставили на автобусе в один из каирских отелей. Как уточнили в МЧС, вылет эвакуированных в Москву самолетом Ил-76 ожидается в понедельник утром.Ранее в МЧС сообщили, что группа из 70 граждан России пересекли КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа и направилась в Каир. В пути их сопровождали медики и психологи МЧС, эвакуируемых обеспечили питанием и водой, а также пообещали содействие в оформлении документов.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля за несколько дней после атаки взяла под контроль все населенные пункты у границы и начала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231110/evakuatsiya-1908637173.html
https://ria.ru/20231113/gumpomosch-1909031907.html
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каир (город), россия, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Каир (город), Россия, Египет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), РАФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Первая группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Каир

Первая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан прибыла в Каир

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкЭвакуация граждан России из сектора Газа
Эвакуация граждан России из сектора Газа
© МЧС РФ
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Эвакуация граждан России из сектора Газа. Архивное фото
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КАИР, 13 ноя - РИА Новости. Первая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России прибыла в столицу Египта Каир, передает корреспондент РИА Новости.
Группу из 70 человек доставили на автобусе в один из каирских отелей. Как уточнили в МЧС, вылет эвакуированных в Москву самолетом Ил-76 ожидается в понедельник утром.
Ранее в МЧС сообщили, что группа из 70 граждан России пересекли КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа и направилась в Каир. В пути их сопровождали медики и психологи МЧС, эвакуируемых обеспечили питанием и водой, а также пообещали содействие в оформлении документов.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
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Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля за несколько дней после атаки взяла под контроль все населенные пункты у границы и начала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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Каир (город)РоссияЕгипетМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РАФОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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