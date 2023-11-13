https://ria.ru/20231113/estoniya-1909176548.html
Эстонские пограничники оштрафовали россиянина за георгиевскую ленту
Эстонские пограничники оштрафовали россиянина за георгиевскую ленту - РИА Новости, 13.11.2023
Эстонские пограничники оштрафовали россиянина за георгиевскую ленту
Эстонские пограничники в Нарве в очередной раз оштрафовали на 400 евро гражданина России за георгиевскую ленту на автомобиле, сообщает портал государственного... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T16:15
2023-11-13T16:15
2023-11-13T16:18
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эстония
нарва
георгиевская ленточка
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноя - РИА Новости. Эстонские пограничники в Нарве в очередной раз оштрафовали на 400 евро гражданина России за георгиевскую ленту на автомобиле, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR. "Инцидент произошел на пограничном пункте "Нарва-1". При проверке транспортного средства, въехавшего в Эстонию из России, пограничники обнаружили прикрепленную к машине георгиевскую ленту. Водитель, имевший российское гражданство, добровольно сдал ленту и был оштрафован на 400 евро, поскольку подобная символика в стране запрещена. После этого ему разрешили въехать в Эстонию", - говорится в сообщении. Парламент Эстонии в апреле прошлого принял закон о запрете использования "враждебной символики". Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1200 евро или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро. В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленты, символ "Z", флаги и гербы России и СССР, а также советская военная форма.
https://ria.ru/20231111/premer-1908908245.html
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в мире, россия, эстония, нарва, георгиевская ленточка
В мире, Россия, Эстония, Нарва, Георгиевская ленточка
Эстонские пограничники оштрафовали россиянина за георгиевскую ленту
ERR: в Эстонии россиянина оштрафовали на 400 евро за георгиевскую ленту