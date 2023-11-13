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Эстонцы начали отказываться от гражданства в пользу России - РИА Новости, 13.11.2023
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11:38 13.11.2023 (обновлено: 16:47 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/estoniya-1909091759.html
Эстонцы начали отказываться от гражданства в пользу России
Эстонцы начали отказываться от гражданства в пользу России - РИА Новости, 13.11.2023
Эстонцы начали отказываться от гражданства в пользу России
Восемьдесят восемь человек отказались от эстонского гражданства за десять месяцев этого года, из них 24 сделали выбор в пользу гражданства России, сообщает... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T11:38
2023-11-13T16:47
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноя — РИА Новости. Восемьдесят восемь человек отказались от эстонского гражданства за десять месяцев этого года, из них 24 сделали выбор в пользу гражданства России, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR. &quot;По данным Департамента полиции и пограничной охраны, за десять месяцев этого года от эстонского гражданства отказались 88 человек. Из них 32 человека стали гражданами Финляндии, 24 человека взяли российское гражданство, девять — британское, семь — шведское. По три человека стали гражданами Нидерландов и Норвегии. Еще по два человека сменили эстонское гражданство на ирландское и немецкое&quot;, — говорится в сообщении.Кроме того, по одному человеку взяли гражданство США, Израиля, Испании, Франции, Белоруссии и Швейцарии. За весь прошлый год от эстонского гражданства был освобожден 81 человек. Из них 31 получил гражданство России, а 20 — Финляндии. В 2021 году от гражданства Эстонии отказались 111 человек. Тридцать шесть из них стали гражданами России, 30 — Финляндии.
https://ria.ru/20231110/oreyro-1908761672.html
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в мире, россия, финляндия, нидерланды, эстония, гражданство
В мире, Россия, Финляндия, Нидерланды, Эстония, Гражданство
Эстонцы начали отказываться от гражданства в пользу России

ERR: из 88 отказавшихся от гражданства Эстонии 24 человека уехали в РФ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина России
Паспорт гражданина России - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Паспорт гражданина России. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноя — РИА Новости. Восемьдесят восемь человек отказались от эстонского гражданства за десять месяцев этого года, из них 24 сделали выбор в пользу гражданства России, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.
«

"По данным Департамента полиции и пограничной охраны, за десять месяцев этого года от эстонского гражданства отказались 88 человек. Из них 32 человека стали гражданами Финляндии, 24 человека взяли российское гражданство, девять — британское, семь — шведское. По три человека стали гражданами Нидерландов и Норвегии. Еще по два человека сменили эстонское гражданство на ирландское и немецкое", — говорится в сообщении.

Кроме того, по одному человеку взяли гражданство США, Израиля, Испании, Франции, Белоруссии и Швейцарии.
За весь прошлый год от эстонского гражданства был освобожден 81 человек. Из них 31 получил гражданство России, а 20 — Финляндии. В 2021 году от гражданства Эстонии отказались 111 человек. Тридцать шесть из них стали гражданами России, 30 — Финляндии.
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