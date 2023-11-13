https://ria.ru/20231113/es-1909194152.html

Главы МИД ЕС передали Киеву послание поддержки, заявил Боррель

Главы МИД ЕС передали Киеву послание поддержки, заявил Боррель - РИА Новости, 13.11.2023

Главы МИД ЕС передали Киеву послание поддержки, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам обсуждения главами МИД стран союза в Брюсселе помощи Украине сообщил в сети X, что 27 стран ЕС передали Украине... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T17:23

2023-11-13T17:23

2023-11-13T17:23

жозеп боррель

украина

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евросоюз

нато

дмитрий кулеба

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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам обсуждения главами МИД стран союза в Брюсселе помощи Украине сообщил в сети X, что 27 стран ЕС передали Украине "послание поддержки", при этом он ничего не сказал о согласовании какой-либо из заблокированной финансовой помощи Киеву: ни о 500 миллионах очередной военной поддержки, ни о 50 миллиардах макрофинансовой помощи на ближайшие четыре года. "Сегодня министры иностранных дел 27 стран ЕС в беседе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой передали послание единой поддержки Украины. Украина является приоритетом ЕС, мы не продемонстрируем усталость в наших обязательствах", - заверил Боррель. Он также добавил, что продолжает работать над задачей по разработке гарантий безопасности для Украины. Ранее Боррель заявил, что уровень военной поддержки Украины со стороны ЕС уже достиг небывалого уровня в 27 миллиардов евро, при этом перед началом заседаний в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза он не анонсировал какой-либо прогресс и новые решения по наращиванию дальнейшей финансовой помощи Киеву. В настоящее время в Брюсселе, по сути, блокированы как очередной транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро, так и долгосрочная военная поддержка в размере 20 миллиардов на предстоящие четыре года, а также макрофинансовая помощь на 2024-2027 годы в размере 50 миллиардов евро. Все эти темы должны обсуждаться на заседаниях в понедельник и вторник глав МИД и минобороны европейского сообщества, однако пока единое решение стран союза по этим направлениям не просматривается. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

https://ria.ru/20231112/ugroza-1908921764.html

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жозеп боррель, украина, в мире, евросоюз, нато, дмитрий кулеба