https://ria.ru/20231113/ekspert-1909086056.html

Эксперт оценил вероятность прямого военного столкновения США и Ирана

Эксперт оценил вероятность прямого военного столкновения США и Ирана - РИА Новости, 13.11.2023

Эксперт оценил вероятность прямого военного столкновения США и Ирана

США и Иран постараются избежать прямого военного столкновения в свете ударов американцев и проиранских группировок на Ближнем Востоке и сообщений о гибели... РИА Новости, 13.11.2023

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. США и Иран постараются избежать прямого военного столкновения в свете ударов американцев и проиранских группировок на Ближнем Востоке и сообщений о гибели американских военнослужащих, оно невыгодно обеим сторонам, считает доцент НИУ ВШЭ Владимир Сотников. Ранее телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник сообщил, что американские военные погибли при ракетном ударе по базе США на востоке Сирии. Шеф Пентагона Ллойд Остин, в свою очередь, заявил, что американские войска нанесли удары по двум объектам иранского КСИР и проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на продолжающиеся обстрелы войск США на Ближнем Востоке. "Я думаю, что прямого конфликта американцы постараются избегать. Если действительно этот конфликт возник бы, то он очень быстро подвергся бы эскалации, был бы обширным - американцам это сейчас невыгодно. Пока ситуация такая, что США не собираются менять статус-кво", - сказал эксперт, комментируя РИА Новости возможное развитие ситуации в свете сообщений о гибели американских военных. По его мнению, США вместо полноценного конфликта продолжат наносить удары по проиранским группировкам и шиитским формированиям, то же самое будут делать и иранские прокси. "Иран ведь тоже предупреждал, что может вступить в конфликт. Но Иран надеется на какое-то возобновление ядерной сделки, на какие-то договоренности. Получается, в этом конфликте не заинтересован никто", - сказал Сотников. Эксперт при этом считает возможным действия со стороны США против высокопоставленных иранских военных, а именно повторения ситуации января 2020 года: тогда американские военные убили иранского генерала Касема Сулеймани, но это не привело к открытому вооруженному противостоянию. Военные США имеют 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирии. Американские базы в Сирии неоднократно подвергаются атакам с использованием беспилотников и ракет. Вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа. Иран свою причастность к ударам по американским базам отвергал.

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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в мире, сша, иран, сирия, ллойд остин, касем сулеймани, высшая школа экономики (вшэ), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году