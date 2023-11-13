https://ria.ru/20231113/eao-1909136559.html

В Еврейской автономной области создадут агротехнический кластер

В Еврейской автономной области создадут агротехнический кластер - РИА Новости, 13.11.2023

В Еврейской автономной области создадут агротехнический кластер

Инновационный агротехнический кластер создадут в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает правительство региона. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:18

2023-11-13T14:18

2023-11-13T14:19

выставка-форум "россия"

еврейская автономная область

ростислав гольдштейн

выставка-форум "россия"

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ХАБАРОВСК, 13 ноя - РИА Новости. Инновационный агротехнический кластер создадут в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает правительство региона. "В рамках международной выставки-форума "Россия" губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн подписал соглашение с инвестором – ООО "Ферст Квантум Агро". Согласно документу, компания будет работать над созданием агротехнического кластера с применением современных технологий. "Ферст Квантум Агро" специализируется на выращивании овощей, корнеплодов, бахчевых культур, грибов и трюфелей", - говорится в сообщении. Как заявил Гольдштейн, у автономии "потрясающий сельскохозяйственный потенциал". Область находится в седьмой световой зоне, в ЕАО более 300 солнечных дней в году, оптимальное соотношение тепла, морозов и влаги для выращивания множества сельскохозяйственных культур, отметил губернатор на выставке. "В этом году на Восточном экономическом форуме был подписан ряд соглашений, которые помогут развитию сельского хозяйства. Один из инвесторов планирует ввести в сельхозоборот до миллиона гектаров земли, которые сегодня недоступны для пользования. Тем, кто готов работать на территории области и на благо её жителей, правительство региона окажет всю необходимую поддержку", – цитирует главу региона его пресс-служба. Международная выставка-форум "Россия" проходит в Москве с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. Единая экспозиция "Мы – Дальний Восток", представленная 11 субъектами Дальневосточного федерального округа, Минвостокразвития России и КРДВ, открылась в стартовый день. Выставка-форум призвана продемонстрировать важнейшие достижения страны в различных отраслях, уникальный и яркий опыт регионов. Президент РФ поручил ее провести в 2023-2024 годах на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ).

еврейская автономная область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

еврейская автономная область, ростислав гольдштейн, выставка-форум "россия"