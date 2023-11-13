https://ria.ru/20231113/eaes-1909180244.html

Медведев: Россия представит идеи по сотрудничеству стран ЕАЭС в сфере науки

Медведев: Россия представит идеи по сотрудничеству стран ЕАЭС в сфере науки - РИА Новости, 13.11.2023

Медведев: Россия представит идеи по сотрудничеству стран ЕАЭС в сфере науки

Россия подготовила предложения по расширению сотрудничества стран ЕАЭС в научной сфере, надо до конца года представить их на рассмотрение партнерам, сообщил... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T16:30

2023-11-13T16:30

2023-11-13T16:30

дмитрий медведев

евразийский экономический союз

наука

в мире

россия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия подготовила предложения по расширению сотрудничества стран ЕАЭС в научной сфере, надо до конца года представить их на рассмотрение партнерам, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию. Россия в 2023 году председательствует в органах Евразийского экономического Союза. Медведев напомнил, что в мае президент выступил с инициативой вывести сотрудничество стран ЕАЭС в научно-образовательной сфере на новый уровень. "Речь идет о том, чтобы объединить усилия в разработке и внедрении передовых научно-технических решений в ведущие секторы экономики и наладить, конечно, более эффективную подготовку квалифицированных кадров на общем рынке труда Евразийского экономического союза. Наша страна подготовила свои предложения по реализации этих инициатив в следующем году", - сообщил Медведев. Он подчеркнул, что необходимо "как можно скорее, до конца этого года представить их на рассмотрение партнеров" по ЕАЭС.

https://ria.ru/20231026/eaes-1905346537.html

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дмитрий медведев, евразийский экономический союз, наука, в мире, россия