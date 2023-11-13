https://ria.ru/20231113/eaes-1909180244.html
Медведев: Россия представит идеи по сотрудничеству стран ЕАЭС в сфере науки
Медведев: Россия представит идеи по сотрудничеству стран ЕАЭС в сфере науки - РИА Новости, 13.11.2023
Медведев: Россия представит идеи по сотрудничеству стран ЕАЭС в сфере науки
Россия подготовила предложения по расширению сотрудничества стран ЕАЭС в научной сфере, надо до конца года представить их на рассмотрение партнерам, сообщил... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T16:30
2023-11-13T16:30
2023-11-13T16:30
дмитрий медведев
евразийский экономический союз
наука
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909166538_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_90cf8a20f5f3e3099dd775a4ebedb328.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия подготовила предложения по расширению сотрудничества стран ЕАЭС в научной сфере, надо до конца года представить их на рассмотрение партнерам, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию. Россия в 2023 году председательствует в органах Евразийского экономического Союза. Медведев напомнил, что в мае президент выступил с инициативой вывести сотрудничество стран ЕАЭС в научно-образовательной сфере на новый уровень. "Речь идет о том, чтобы объединить усилия в разработке и внедрении передовых научно-технических решений в ведущие секторы экономики и наладить, конечно, более эффективную подготовку квалифицированных кадров на общем рынке труда Евразийского экономического союза. Наша страна подготовила свои предложения по реализации этих инициатив в следующем году", - сообщил Медведев. Он подчеркнул, что необходимо "как можно скорее, до конца этого года представить их на рассмотрение партнеров" по ЕАЭС.
https://ria.ru/20231026/eaes-1905346537.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909166538_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_2c64d1b11645192e0d6558f5171ea79a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, евразийский экономический союз, наука, в мире, россия
Дмитрий Медведев, Евразийский экономический союз, Наука, В мире, Россия
Медведев: Россия представит идеи по сотрудничеству стран ЕАЭС в сфере науки
Медведев: РФ представит идеи по расширению сотрудничества стран ЕАЭС в науке
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия подготовила предложения по расширению сотрудничества стран ЕАЭС в научной сфере, надо до конца года представить их на рассмотрение партнерам, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию.
Россия в 2023 году председательствует в органах Евразийского экономического Союза. Медведев напомнил, что в мае президент выступил с инициативой вывести сотрудничество стран ЕАЭС в научно-образовательной сфере на новый уровень.
«
"Речь идет о том, чтобы объединить усилия в разработке и внедрении передовых научно-технических решений в ведущие секторы экономики и наладить, конечно, более эффективную подготовку квалифицированных кадров на общем рынке труда Евразийского экономического союза. Наша страна подготовила свои предложения по реализации этих инициатив в следующем году", - сообщил Медведев.
Он подчеркнул, что необходимо "как можно скорее, до конца этого года представить их на рассмотрение партнеров" по ЕАЭС.
Мишустин заявил, что ЕАЭС доказал свою востребованность