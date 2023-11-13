https://ria.ru/20231113/dvoynykh-1908669576.html

Александр Двойных: новые регионы могут стать лидерами в аграрной сфере

Александр Двойных: новые регионы могут стать лидерами в аграрной сфере - РИА Новости, 13.11.2023

Александр Двойных: новые регионы могут стать лидерами в аграрной сфере

Глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от законодательной власти Московской области Александр... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T12:00

2023-11-13T12:00

2023-11-13T12:00

интервью

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Глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от законодательной власти Московской области Александр Двойных рассказал в интервью РИА Новости, как сенаторы будут отстаивать интересы жителей сел новых регионов при разработке федерального бюджета на 2024 год, почему не до конца удалась мусорная реформа, и за что могут начать наказывать недобросовестных поставщиков горюче-смазочных материалов. Беседовал Алексей Мороз– Александр Владимирович, с августа обсуждается рост цен на ГСМ. Это произошло как раз в период уборочно-посевной кампании, что, несомненно, нанесло огромный вред аграриям. Были огромные споры между ведомствами. Вы ранее говорили о том, что может быть введена соответствующая ответственность за необоснованное повышение цен на ГСМ, поставляемые аграрно-продовольственному комплексу. Какая могла бы это быть ответственность, на ваш взгляд? Для кого она могла бы быть введена? За что? И в какой форме она могла бы быть введена? Может быть, разрабатывается соответствующий законопроект?– Ежегодно перед посевной и уборочной кампаниями наш комитет проводит заседание штаба, куда входят Минэнерго, ФАС, Минсельхоз и другие ведомства. Необходимо понимать план регионов, их потребности, гарантировать нашим сельхозпроизводителям необходимые объемы, отсутствие скачкообразного роста цен на ГСМ и разного рода спекуляций.Как обычно работает механизм контроля? ФАС проверяет участников рынка на предмет картельных сговоров, необоснованных увеличений цен, на создание искусственного дефицита.В этом году в связи с изменением цены национальной валюты и снижением российского экспорта из-за разрыва ряда цепочек этот механизм в полной мере не сработал. И уже в ближайшее время его надо усовершенствовать несколькими способами. Первое – расширением полномочий Федеральной антимонопольной службы по проведению плановых и внеплановых надзорных мероприятий в отношении производителей и поставщиков горюче-смазочных материалов. Сейчас ФАС может проводить проверку по согласованию с надзорными органами. При этом не всегда применяемые штрафные санкции соответствуют возможным выручкам компаний, которые могут идти на такие риски. Минсельхоз готовит потребность каждого региона в горюче-смазочном материале на определенный период. Задача и региона, и нефтеперерабатывающих компаний – обеспечить этот объем. Очевидно, что если в этом году механизм не сработал, значит, этих полномочий недостаточно. Второе – и об этом не раз говорили эксперты – это прекращение серого экспорта горюче-смазочных материалов. И третье – это проведение плановых работ по ремонту нефтеперерабатывающих заводов. Часто целый ряд заводов в округе могут уходить на плановый ремонт, что создает дефицит. Наша задача – сделать так, чтобы в период уборочной и посевной кампаний массовых уходов на плановый ремонт не было.Еще один рыночный механизм – увеличение объемов продаж горюче-смазочных материалов на бирже. Мы видим минимальную планку в 20% от общего объема реализации. Участники рынка и процесса говорят, что это может стать реально действующим механизмом для более системного снабжения наших регионов горюче-смазочными материалами. Сейчас через биржу продается маленький объем.Кроме того, необходимо обеспечить своевременную перевозку железнодорожным транспортом, поскольку баланс в регионе не всегда дает результат. Протяженность целого ряда регионов – сотни километров. Бывает, энергетики нам докладывают, что в регионе нужный объем есть, а сельхозпроизводители говорят, что в целом по региону он есть, только в том районе и в той транспортной доступности, в которых они работают, он отсутствует. Поэтому здесь необходимо переходить к большей детализации. Когда есть профицит, проблем не возникает, а этот год показал обратное.– Как получилось, что именно в августе в этом году многие из нефтеперерабатывающих заводов ушли на ремонт?– Не хочу называть это "идеальным штормом", но в этом году целый ряд факторов совпали и привели именно к таким последствиям. Это совершенно точно не снимает ответственности ни с нас, ни с регионов. Задача – оперативно сделать выводы, чтобы такая ситуация не повторилась.– Если говорить про ответственность за подобные нарушения на рынке, то какая она должна быть?– Она должна быть соразмерна последствиям. Думаю, нам придется обсудить увеличение штрафов для компаний, которые будут нарушать антимонопольное законодательство и законодательство, регулирующее рыночные процедуры. Возможно, вплоть до уголовной ответственности. Такая дискуссия точно будет. Мы попросили правительство и непосредственно министерства подготовить свои предложения. Если эти вопросы потребуют законодательного регулирования, будем рассматривать и в законодательном плане.– Есть какие-то данные, насколько, например, уменьшился оборот в аграрной сфере?– В ближайшее время мы будем подводить итоги уборочной кампании. По зерновым в этом году урожай прогнозируется несколько меньше прошлогоднего – порядка 140 миллионов тонн, но при этом он обеспечит внутренний рынок и позволит в полном объеме исполнить экспортные обязательства.Наши аграрии собрали пять миллионов тонн овощей открытого грунта, это на 16% больше показателя прошлого года, а в теплицах – 1,3 миллиона тонн. При этом в южных регионах уборка овощей еще продолжается.Возвращаясь к теме ГСМ, есть соответствующее поручение президента правительству – при участии вертикально интегрированных нефтяных компаний принять меры по стабилизации цен и обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей топливом.Перечислю оперативные меры, которые были предприняты после того, как мы увидели в регионах сложную ситуацию с ГСМ. Был введен запрет на экспорт дизельного топлива и автомобильного бензина, введена запретительная экспортная пошлина в 50 тысяч рублей за тонну для экспортеров нефтепродуктов, которые не являются производителями. Полностью были восстановлены объемы выплат нефтепереработчикам по демпферу с 1 октября 2023 года – ранее они были снижены в два раза с 1 сентября 2023 года. Были увеличены нормативы продаж нефтепродуктов на бирже, что сразу начало давать свои результаты: до 15% по бензину и до 12,5% по дизельному топливу – с 1 декабря 2023 года. Нефтяным компаниям было рекомендовано обеспечить приоритет отгрузки топлива в адрес сельхозпроизводителей и принять меры по снижению цен на топливо в мелкооптовом сегменте.Ряд мер сработал. Повторяю, меры должны работать проактивно. Поэтому делаем выводы из ошибок, готовим комплексный ответ. Надеюсь, что подготовка к посевной кампании будет проведена в новом режиме, с расширенными полномочиями и понятным инструментарием.– Не могу не спросить про новые регионы и про ситуацию с ГСМ там.– Аналогично ситуации в Краснодарском крае, в Ростовской области, в Ставропольском крае. Правительство активно работает с воссоединенными субъектами. Действует комплекс мер, обеспечивающий стабильность цен на топливо и его физическую доступность.– Если в целом говорить про уборочно-посевную кампанию в новых регионах… Вы говорили, что в будущем они могут составить конкуренцию (лидерам АПК России – ред.), но если говорить о нынешнем сезоне? Прошел год с момента воссоединения, как можно оценить в этом году?– Всегда важно смотреть динамику, а не только абсолютные цифры. Потенциал у регионов колоссальный, прежде всего в сфере растениеводства. Так по зерновым динамика роста в этом году составила 26% в объемах производства. Это хороший показатель. Ситуация в ДНР и ЛНР сильно отличается от ситуации в Херсонской и Запорожской областях. Связано это с движением линии сопротивления и оформлением прав собственности на земельные участки. Если в Донецкой и Луганской народных республиках были сохранены и воссозданы имущественные базы – понятно, кто является собственником земель, и кто отвечает за их ввод в сельскохозяйственный оборот, то с Херсонской и Запорожской областями ситуация сложнее. Новые регионы попросили у палаты, в частности у Валентины Ивановны Матвиенко, помощь с постановкой на кадастровый учет и вводом в сельхозоборот целого ряда земель.Это нужно для того, чтобы госпрограммы, которые действуют в Российской Федерации, работали и на этих землях. Все они готовились исходя из того, что земля должна иметь понятного собственника, который соответствует критериям. Председатель Совета Федерации абсолютно справедливо отметила: надо смотреть, кто эти собственники, поскольку по целому ряду активов могут быть компании, находящиеся в недружественных странах, которые финансируют ВСУ. Поэтому задача в Херсонской и Запорожской областях – навести порядок. Этот вопрос был задан на правительственном часе и руководителю Росреестра, который подчеркнул, что отдельные деньги у Росреестра на это есть. То есть сейчас начнется большая инвентаризация, необходимо будет определить, где находятся неразграниченные земли государственной собственности, где есть собственники. После чего у этих предприятий и муниципалитетов будет право входить в государственные программы. Со следующего года на воссоединенных территориях будет реализовываться программа "Земля". Это федеральная программа, которая предполагает постановку конкретного участка на кадастровый учет и ввод его в сельскохозяйственный оборот. После чего муниципалитет может определить фермера или предприятие, которые будут заниматься этой землей.Также с 2024 года будет реализовываться программа "Комплексное развитие сельских территорий". На парламентских слушаниях по бюджету позицию палаты мы обозначили: несмотря на сложный бюджет, секвестировать или сокращать программу не будем. От палаты будут подготовлены соответствующие поправки, чтобы финансирование программы не сокращалось. Напомню, это программа по ремонту и строительству школ, детских садов, дорог, домов культуры в сельской местности.– Это вы будете готовить ко второму чтению (проекта федерального закона о бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов – ред.)?– Да. С 2024 года программа года будет работать на воссоединенных территориях. В 2023 году на эту программу было направлено 64 миллиарда рублей, в этом году в проекте бюджета, который сейчас заслушивается в Государственной думе, заложено порядка 56 миллиардов. Мы будем настаивать на том, чтобы она была утверждена в параметрах 2023 года, то есть будем настаивать на добавлении порядка восьми-девяти миллиардов рублей.Мы видим очень серьезную востребованность и конкуренцию между регионами, поскольку их запрос намного больше. Минсельхоз выстраивает определенные правила и требования к объектам. Есть принцип нуждаемости территорий в этом объекте и, самое главное, заложен принцип качественности исполнения этой программы в предыдущем году. То есть если регион в прошлом году получил миллиард на строительство школ и детских садов и, проводя конкурсную процедуру, не смог подобрать качественного подрядчика, а деньги не освоил либо освоил их некачественно, то количество баллов для региона сокращается, в следующем году шансов попасть в эту программу намного меньше. Считаю, что это абсолютно правильные подходы. Крайне важно, чтобы регионы осваивали эти средства максимально продуктивно.Есть случаи, когда регионы просят помочь, поскольку подали заявку. Начинаем разбираться и видим, что в предыдущем году средства освоены некачественно. Поэтому объясняем позицию: губернатор, глава муниципалитета, на территории которого реализуется программа, должны подходить к этому максимально ответственно, таким образом между регионами появляется принцип объективной конкуренции.– Спасибо за то, что очень подробно объяснили эту тему. Хотелось бы поговорить еще о мусорной реформе в целом. Как мы знаем, в субъектах была введена единая компания, которая занимается сбором мусора: часто бывает так, что в счет (за коммунальные услуги для граждан – ред.) включают, но эффекта никакого. Как с этим бороться? Может быть, какие-нибудь законодательные инициативы нужны для корректировки этой ситуации? Кто должен это все контролировать?– Объясню позицию нашего комитета в целом. Цели мусорной реформы не достигнуты. Даже в таком вопросе, чтобы уйти от понятия "мусор" к формулировке "отходы", от слова "полигон" к формулировке "площадка по переработке отходов". Термины прошлого остались, а это значит, что и полного эффекта реформы не достигнуто.Какие существуют проблемы? Первая проблема – это перенакопление отходов на контейнерных площадках. Переполненные баки, мусор, который находится рядом, крупногабаритные отходы. Это всегда будет беспокоить любого жителя, поскольку с контейнерными площадками на улице, во дворе сталкиваются все. Эти проблемы есть и в крупных агломерациях, и в малонаселенных регионах. Конечно, это вызывает неприятие со стороны жителей.На пленарном заседании Валентина Ивановна поставила нам задачу: провести ревизию реформы, выявить слабые места, выявить моменты, которые нам не позволяют заявить о завершении реформы, а также выявить факторы, волнующие граждан в регионах.Если говорить о предварительных причинах скопления мусора на контейнерных площадках, то одна из них – их дефицит в целом по стране. По нашим расчетам количество контейнерных площадок должно составлять порядка 1,5 миллионов. Сегодня их 900 тысяч. Дефицит достаточно серьезный.Если контейнерная площадка находится не в шаговой доступности или не по трафику движения жителей, то это уже приводит к тому, что люди выбрасывают мусор в неположенном месте. Соответственно, происходит перекос – неудобно стоящая площадка не заполнена, а та, которая находится на автомобильном или пешеходном транзите, постоянно переполнена. Здесь, я думаю, речь будет идти о формировании плана ликвидации дефицита контейнерных площадок. В каждом регионе и в целом по стране. За этой проблемой и ее решением мы будем следить. Отмечу, что сегодня формирование такой сети именно контейнерных площадок, а не баков – это полномочия муниципалитетов и регионов.При этом начинать надо с малого – с формы контейнерной площадки. У нее должно быть нормальное основание, стенки, крыша, чтобы коммунальные отходы не намокали и не утяжелялись. Первая задача – сделать бетонные площадки, к которым может нормально подъехать мусоровоз, где должны располагаться баки. Необходимо проанализировать, какие технологии при строительстве контейнерных площадок используют муниципалитеты. Для ускорения процесса возведения площадок многие используют профлист. Такие площадки быстро выходят из строя, поскольку к ним подъезжает тяжелая техника, мусоровозы. Иногда это происходит уже через полгода, и на нее снова приходится тратить бюджетные деньги. Мы возьмем лучший опыт регионов, посмотрим, какие конструкции более долговечные, и будем регионам рекомендовать делать контейнерную сеть именно в таком формате.Вторая проблема, которую мы выявили, – это проблема количества ответственных на контейнерных площадках. Как сегодня выглядит система? За вывоз контейнера отвечает региональный оператор, который выиграл конкурс. Но если твердые коммунальные отходы находятся на земле или контейнер переполнен, это уже является ответственностью либо муниципалитета, либо балансодержателя.Отдельная тема – крупногабаритный мусор, к которому относятся мебель, бытовая техника, отходы от ремонта жилья, размер которых не позволяет их разместить в контейнеры, и их вывоз не является ответственностью регоператора. То есть получается, что за чистоту контейнерной площадки отвечает и региональный оператор, и муниципалитет, и управляющая компания, и балансодержатель. Такая размытая ответственность не приводит к конечному результату.Нам важно понять, как прийти к простому, но работающему принципу: одна контейнерная площадка – один ответственный. Самое главное – необходимо уйти от сложной схемы, когда одна компания вывозит ТКО, вторая занимается подбором мусора, третья вывозит крупногабаритный мусор. Один из вариантов – вывоз всех отходов региональным оператором с последующим выставлением счетов за вывоз отходов, не относящихся к ТКО.Третья задача – это отдельные площадки под крупногабаритные отходы. Опыт у регионов есть. Например, Московская область давно реализует программу "Мегабак": в городе в удобном месте устанавливается площадка, где бесплатно можно сдать шины, бытовую технику, мебель. Жители сами привозят то, что уже отслужило, на площадку. Этот проект показывает хорошие результаты: количество крупногабаритного мусора на контейнерных площадках начинает сокращаться. Но здесь есть два важных момента.Жители тоже должны понимать, что и они отвечают за правильное распределение отходов: в контейнеры выбрасывая твердые коммунальные отходы, а крупногабаритные привозить на отдельную площадку. Расположение таких площадок должно быть удобное, поскольку одна площадка на большой город будет неэффективна. Дачники или жители отдаленных территорий не будут тратить время и в итоге привезут отходы на ближайшую контейнерную площадку. Регион должен определить, как правильно формировать площадку по приему крупногабаритных отходов, сколько их должно быть, как они должны распределяться.Отдельная тема – это качество работы комплексов по переработке отходов, поскольку при несоблюдении технологии, при некачественной работе проблемы возникают у жителей территорий, которые находятся рядом с такими объектами. Мы провели выездное заседание экспертного совета на одной из лучших площадок в стране, которая находится в Подмосковье. Посмотрели, как должен выглядеть комплекс по переработке отходов, какие должны применяться технологии, как должны размещаться отходы. К сожалению, далеко не во всех регионах это работает, поэтому наша задача – совместно с Минприроды и с ППК РЭО выявить проблемные моменты и подготовить соответствующие предложения. Не буду их анонсировать раньше времени, но такую ревизию мы уже проводим.Еще одна проблема – не всем регионам удалось подготовить качественные территориальные схемы обращения с отходами. В такой схеме должен быть учтен весь объем отходов, который образуется в регионе. Исходя из этого формируются места накопления отходов, создаются мощности для переработки и захоронения, выстраивается логистика. Это основополагающий документ, который при качественной подготовке дает хороший результат. В противном случае появляются проблемы, которые беспокоят жителей. Например, где-то регионы побоялись роста цен за вывоз мусор и дали заниженные данные по количеству образуемых отходов. Это неправильно. Отходы всеравно никуда не денутся: если объемы занижены, то региональный оператор, исходя из этого подготовит недостаточное количество контейнеров, техники, рабочих. И на уборку несанкционированных отходов на контейнерных площадках приходится тратить средства из бюджета. Кроме того, это приводит к появлению несанкционированных свалок в лесах и полях. Ревизию у себя должны провести сами регионы и усовершенствовать существующие схемы.Есть хорошие примеры комплексов по переработке отходов, появляются и сильные операторы. Со своей стороны, будем транслировать положительный опыт и устранять недостатки. Главным критерием будут не только достижение показателей госпрограммы, а отношение и оценка жителей. А жители хотят видеть чистую контейнерную площадку, своевременный вывоз мусора и комплекс по переработке отходов, который не генерирует запахи и не создает неудобства.Работы очень много. Но мне бы не хотелось принижать те достижения, которые уже есть. Вообще речь идет не о реформе, а фактически о формировании новой отрасли по обращению с отходами.– Стоит ли ожидать каких-то изменений уже в 2023 году? Или это уже на перспективу?– Конечно, стоит. Но только после того, как мы поймем, на каком уровне нужно вносить изменения: вносить изменения в закон или подзаконные акты. У нас в этом вопросе уровень взаимодействия с правительством выстроен достаточно хорошо. Минприроды и ППК РЭО так же, как и мы, заинтересованы в успешной реализации данной реформы.

https://ria.ru/20231008/gospodderzhka-1901239029.html

https://radiosputnik.ru/20231108/1908242239.html

https://ria.ru/20231105/neft-1907601631.html

https://ria.ru/20230706/kosov-1882415737.html

https://ria.ru/20231006/rf-1900948912.html

https://ria.ru/20231031/zapret-1906546586.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью