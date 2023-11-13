https://ria.ru/20231113/dtp-1909238380.html
На Варшавском шоссе в ДТП пострадали пять человек
На Варшавском шоссе в ДТП пострадали пять человек - РИА Новости, 13.11.2023
На Варшавском шоссе в ДТП пострадали пять человек
Пять человек пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве, где столкнулись три машины, одна из которых загорелась, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T20:29
2023-11-13T20:29
2023-11-13T20:44
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве, где столкнулись три машины, одна из которых загорелась, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в экстренных службах сообщали о четырех пострадавших."Пришла информация о пяти пострадавших", - сказал собеседник агентства.В Госавтоинспекции Москвы сообщили, что водитель такси Volkswagen врезался на светофоре в Hyundai и Toyota, которые ждали зеленого сигнала. После этого такси загорелось, а Hyundai по инерции сбил пешеходов."В результате дорожной аварии пострадали четыре пешехода и пассажир такси, которых доставили в медучреждения", - уточнили в ГИБДД.Сотрудники столичной Госавтоинспеции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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происшествия, москва, гибдд мвд рф, авто
Происшествия, Москва, ГИБДД МВД РФ, Авто
На Варшавском шоссе в ДТП пострадали пять человек
На Варшавском шоссе в ДТП пострадали пять человек