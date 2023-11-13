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В КБР внедорожник попал в ДТП на трассе "Кавказ", есть пострадавшие

В КБР внедорожник попал в ДТП на трассе "Кавказ", есть пострадавшие - РИА Новости, 13.11.2023

В КБР внедорожник попал в ДТП на трассе "Кавказ", есть пострадавшие

Пять человек пострадали в ДТП с участием внедорожника на федеральной трассе "Кавказ" в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное МВД на сайте. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T13:40

2023-11-13T13:40

2023-11-13T13:40

происшествия

чегемский район

баксанский район

дтп

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 13 ноя – РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП с участием внедорожника на федеральной трассе "Кавказ" в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное МВД на сайте. "По предварительным данным, после полуночи 13 ноября 46-летний житель Баксанского района, управляя автомашиной Toyota Land Cruiser 300, на федеральной автодороге "Кавказ" в Чегемском районе не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и опрокидывание транспортного средства", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате ДТП водитель и четыре пассажира иномарки с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение.

чегемский район

баксанский район

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чегемский район, баксанский район, дтп, кабардино-балкарская республика (кбр)