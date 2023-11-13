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В КБР внедорожник попал в ДТП на трассе "Кавказ", есть пострадавшие - РИА Новости, 13.11.2023
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13:40 13.11.2023
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В КБР внедорожник попал в ДТП на трассе "Кавказ", есть пострадавшие
В КБР внедорожник попал в ДТП на трассе "Кавказ", есть пострадавшие - РИА Новости, 13.11.2023
В КБР внедорожник попал в ДТП на трассе "Кавказ", есть пострадавшие
Пять человек пострадали в ДТП с участием внедорожника на федеральной трассе "Кавказ" в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное МВД на сайте. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T13:40
2023-11-13T13:40
происшествия
чегемский район
баксанский район
дтп
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 13 ноя – РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП с участием внедорожника на федеральной трассе "Кавказ" в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное МВД на сайте. "По предварительным данным, после полуночи 13 ноября 46-летний житель Баксанского района, управляя автомашиной Toyota Land Cruiser 300, на федеральной автодороге "Кавказ" в Чегемском районе не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и опрокидывание транспортного средства", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате ДТП водитель и четыре пассажира иномарки с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение.
чегемский район
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происшествия, чегемский район, баксанский район, дтп, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Чегемский район, Баксанский район, ДТП, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В КБР внедорожник попал в ДТП на трассе "Кавказ", есть пострадавшие

В КБР пять человек пострадали в ДТП с внедорожником на трассе "Кавказ"

© Фото : МВД по КБРНа месте ДТП в Чегемском районе Кабардино-Балкарии
На месте ДТП в Чегемском районе Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : МВД по КБР
На месте ДТП в Чегемском районе Кабардино-Балкарии
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НАЛЬЧИК, 13 ноя – РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП с участием внедорожника на федеральной трассе "Кавказ" в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное МВД на сайте.
"По предварительным данным, после полуночи 13 ноября 46-летний житель Баксанского района, управляя автомашиной Toyota Land Cruiser 300, на федеральной автодороге "Кавказ" в Чегемском районе не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и опрокидывание транспортного средства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате ДТП водитель и четыре пассажира иномарки с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение.
© Фото : МВД по КБРНа месте ДТП в Чегемском районе Кабардино-Балкарии
На месте ДТП в Чегемском районе Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : МВД по КБР
На месте ДТП в Чегемском районе Кабардино-Балкарии
 
ПроисшествияЧегемский районБаксанский районДТПКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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