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В КБР внедорожник попал в ДТП на трассе "Кавказ", есть пострадавшие
В КБР внедорожник попал в ДТП на трассе "Кавказ", есть пострадавшие - РИА Новости, 13.11.2023
В КБР внедорожник попал в ДТП на трассе "Кавказ", есть пострадавшие
Пять человек пострадали в ДТП с участием внедорожника на федеральной трассе "Кавказ" в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное МВД на сайте. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T13:40
2023-11-13T13:40
2023-11-13T13:40
происшествия
чегемский район
баксанский район
дтп
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 13 ноя – РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП с участием внедорожника на федеральной трассе "Кавказ" в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное МВД на сайте. "По предварительным данным, после полуночи 13 ноября 46-летний житель Баксанского района, управляя автомашиной Toyota Land Cruiser 300, на федеральной автодороге "Кавказ" в Чегемском районе не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и опрокидывание транспортного средства", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате ДТП водитель и четыре пассажира иномарки с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение.
чегемский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чегемский район, баксанский район, дтп, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Чегемский район, Баксанский район, ДТП, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В КБР внедорожник попал в ДТП на трассе "Кавказ", есть пострадавшие
В КБР пять человек пострадали в ДТП с внедорожником на трассе "Кавказ"