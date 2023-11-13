https://ria.ru/20231113/dtp-1909045774.html

В Новосибирске кроссовер выехал на встречную полосу и врезался в автобус

В Новосибирске кроссовер выехал на встречную полосу и врезался в автобус - РИА Новости, 13.11.2023

В Новосибирске кроссовер выехал на встречную полосу и врезался в автобус

Четыре человека пострадали рано утром в понедельник в дорожной аварии в Новосибирске, где кроссовер на встречной полосе столкнулся с рейсовым автобусом,... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T06:56

2023-11-13T06:56

2023-11-13T06:56

новосибирск

происшествия

новосибирская область

советский район

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НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Четыре человека пострадали рано утром в понедельник в дорожной аварии в Новосибирске, где кроссовер на встречной полосе столкнулся с рейсовым автобусом, сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области. По данным ведомства, столкновение автомобиля с автобусом произошло в понедельник в 06.55 (02.55 мск) на территории Советского района Новосибирска. "Водитель автомобиля Geely Atlas, мужчина 1971 года рождения не справился с управлением, у дома 5Б по улице Вахтанговая выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с автобусом ПАЗ (маршрут 141, в салоне находилось 20 человек), который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении. По данным инспекции, в результате аварии пострадали водитель кроссовера Geely, водитель автобуса - мужчина 1963 года рождения, а также две пассажирки автобуса – женщины 1943 и 1988 годов рождения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20231113/stolknovenie-1909039198.html

новосибирск

новосибирская область

советский район

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новосибирск, происшествия, новосибирская область, советский район