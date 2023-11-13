https://ria.ru/20231113/drg-1909069121.html

Гладков опроверг сообщения о попытке захода ДРГ в Белгородскую область

Гладков опроверг сообщения о попытке захода ДРГ в Белгородскую область - РИА Новости, 13.11.2023

Гладков опроверг сообщения о попытке захода ДРГ в Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения о том, что минувшей ночью украинские диверсанты пытались прорваться на территорию региона. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T10:05

2023-11-13T10:05

2023-11-13T12:25

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

владимир романов

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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БЕЛГОРОД, 13 ноя — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения о том, что минувшей ночью украинские диверсанты пытались прорваться на территорию региона. О таком инциденте написал блогер Владимир Романов в Telegram-канале "Romanov Лайт". Он опубликовал видео, на котором горит автомобиль УАЗ с литерами "Z". В подписи говорилось, что машину уничтожили в Шебекинском районе при попытке прорыва ДРГ. Во время оперативного совещания Гладков обратился к первому заместителю главы Шебекинского округа Андрею Ноздрачеву с вопросом, произошло ли ночью что-либо на границе. Ноздрачев ответил отрицательно. "То есть еще одна фейковая информация, которую пытаются разогнать для увеличения аудитории. К сожалению, просто констатирую факт", — сказал губернатор.Шебекино расположено примерно в четырех километрах от границы с Украиной и постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ. Особенно массированной была атака в ночь на 1 июня. Тогда украинские войска выпустили по городу 850 снарядов, пострадали 12 человек. На всей территории Белгородской области с апреля прошлого года действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231113/mo-1909066404.html

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белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, владимир романов, ульяновский автомобильный завод (уаз), россия