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Гладков опроверг сообщения о попытке захода ДРГ в Белгородскую область - РИА Новости, 13.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:05 13.11.2023 (обновлено: 12:25 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/drg-1909069121.html
Гладков опроверг сообщения о попытке захода ДРГ в Белгородскую область
Гладков опроверг сообщения о попытке захода ДРГ в Белгородскую область - РИА Новости, 13.11.2023
Гладков опроверг сообщения о попытке захода ДРГ в Белгородскую область
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения о том, что минувшей ночью украинские диверсанты пытались прорваться на территорию региона. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T10:05
2023-11-13T12:25
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
владимир романов
ульяновский автомобильный завод (уаз)
россия
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БЕЛГОРОД, 13 ноя — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения о том, что минувшей ночью украинские диверсанты пытались прорваться на территорию региона. О таком инциденте написал блогер Владимир Романов в Telegram-канале "Romanov Лайт". Он опубликовал видео, на котором горит автомобиль УАЗ с литерами "Z". В подписи говорилось, что машину уничтожили в Шебекинском районе при попытке прорыва ДРГ. Во время оперативного совещания Гладков обратился к первому заместителю главы Шебекинского округа Андрею Ноздрачеву с вопросом, произошло ли ночью что-либо на границе. Ноздрачев ответил отрицательно. &quot;То есть еще одна фейковая информация, которую пытаются разогнать для увеличения аудитории. К сожалению, просто констатирую факт&quot;, — сказал губернатор.Шебекино расположено примерно в четырех километрах от границы с Украиной и постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ. Особенно массированной была атака в ночь на 1 июня. Тогда украинские войска выпустили по городу 850 снарядов, пострадали 12 человек. На всей территории Белгородской области с апреля прошлого года действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.
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белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, владимир романов, ульяновский автомобильный завод (уаз), россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Владимир Романов, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Россия
Гладков опроверг сообщения о попытке захода ДРГ в Белгородскую область

Гладков назвал фейком сообщения о попытке захода ДРГ в Белгородскую область

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 ноя — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения о том, что минувшей ночью украинские диверсанты пытались прорваться на территорию региона.
О таком инциденте написал блогер Владимир Романов в Telegram-канале "Romanov Лайт". Он опубликовал видео, на котором горит автомобиль УАЗ с литерами "Z". В подписи говорилось, что машину уничтожили в Шебекинском районе при попытке прорыва ДРГ.
Во время оперативного совещания Гладков обратился к первому заместителю главы Шебекинского округа Андрею Ноздрачеву с вопросом, произошло ли ночью что-либо на границе. Ноздрачев ответил отрицательно.
«

"То есть еще одна фейковая информация, которую пытаются разогнать для увеличения аудитории. К сожалению, просто констатирую факт", — сказал губернатор.

Шебекино расположено примерно в четырех километрах от границы с Украиной и постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ. Особенно массированной была атака в ночь на 1 июня. Тогда украинские войска выпустили по городу 850 снарядов, пострадали 12 человек. На всей территории Белгородской области с апреля прошлого года действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковВладимир РомановУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Россия
 
 
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