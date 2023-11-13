https://ria.ru/20231113/dostizheniya-1909088689.html

Глава Якутии на форуме "Россия" рассказал о достижениях региона

Глава Якутии на форуме "Россия" рассказал о достижениях региона - РИА Новости, 13.11.2023

Глава Якутии на форуме "Россия" рассказал о достижениях региона

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ рассказал о важных достижения региона. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T11:24

2023-11-13T11:24

2023-11-13T11:24

республика саха (якутия)

россия

дальний восток

москва

айсен николаев

владимир путин

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ рассказал о важных достижения региона. Он отметил, что быстрое развитие республики происходит благодаря поддержке президента России Владимира Путина, который очень внимательно следит за развитием Якутии. Благодаря этой поддержке сегодня в регионе реализуются крупнейшие проекты мирового уровня. "Якутия — это богатейших регион, мы занимаем 20% территории страны. Это огромные природные ресурсы и наличие большого человеческого капитала. Мы уже пять лет подряд бьем рекорды по добыче самых главных полезных ископаемых - золота, нефти, газа и угля. Валовый региональный продукт республики с 2018 года увеличился более чем вдвое – с 900 миллиардов до 2 триллионов рублей и это далеко не предел. Мы только в начале пути. Задача руководителя региона - сделать упор на движение вперед, на десятилетия серьезной напряженной работы. Я уверен, что изменения в республике будут происходить весь 21-й век. Ведь уже сейчас жизнь людей меняется и качество жизни улучшается. Недаром нас в этом году стало миллион. Мы единственный регион Дальнего Востока, где за последние несколько лет каждый год растет население", - сообщил РИА Новости Николаев. Он отметил, что сегодня Якутия становится одним из самых "цифровых" и креативных регионов страны. Стратегические решения по опережающему развитию IT-отрасли и инновационной экосистемы дают заметные результаты: Якутия обеспечивает 90% экспорта ИТ-продукции Дальнего Востока. Также республика славится своими разработчиками игр, геймдев-компаниями, школьники Якутии связывают свою жизнь с IT. Кроме того, в республике активными темпами развивается кинематограф и креативные индустрии. "Сегодня Якутия – это третий после Москвы и Санкт-Петербурга центр кинопроизводства в стране. По поручению президента России в Якутске строится первый за Уралом кинопавильон полного цикла. который даст мощный импульс не только якутскому, но и всему дальневосточному, сибирскому кино. Также будет реализован ряд проектов в других креативных отраслях. Мы уверены, что якутские креативщики удивят всю Россию и весь мир", - добавил Николаев. По его словам, в Якутии за последние годы вырос и развивается туристический потенциал. По итогам года Якутия показала самый большой рост туристов, войдя в тройку лидеров по темпам роста турпотока. "Самое главное, что у нас есть что показать - природные объекты, культурные события. В своем развитии республика опирается на культуру, которая формировалась веками и впитала в себя богатейшее наследие многих народов. Уверен, что туризм в Якутии будет иметь всероссийское значение", - отметил Николаев.

https://ria.ru/20231107/most-1907853233.html

https://ria.ru/20231018/yakutiya-1903506402.html

россия

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, дальний восток, москва, айсен николаев, владимир путин, выставка-форум "россия"