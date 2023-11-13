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Глава Якутии на форуме "Россия" рассказал о достижениях региона - РИА Новости, 13.11.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
11:24 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/dostizheniya-1909088689.html
Глава Якутии на форуме "Россия" рассказал о достижениях региона
Глава Якутии на форуме "Россия" рассказал о достижениях региона - РИА Новости, 13.11.2023
Глава Якутии на форуме "Россия" рассказал о достижениях региона
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ рассказал о важных достижения региона. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T11:24
2023-11-13T11:24
республика саха (якутия)
россия
дальний восток
москва
айсен николаев
владимир путин
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ рассказал о важных достижения региона. Он отметил, что быстрое развитие республики происходит благодаря поддержке президента России Владимира Путина, который очень внимательно следит за развитием Якутии. Благодаря этой поддержке сегодня в регионе реализуются крупнейшие проекты мирового уровня. "Якутия — это богатейших регион, мы занимаем 20% территории страны. Это огромные природные ресурсы и наличие большого человеческого капитала. Мы уже пять лет подряд бьем рекорды по добыче самых главных полезных ископаемых - золота, нефти, газа и угля. Валовый региональный продукт республики с 2018 года увеличился более чем вдвое – с 900 миллиардов до 2 триллионов рублей и это далеко не предел. Мы только в начале пути. Задача руководителя региона - сделать упор на движение вперед, на десятилетия серьезной напряженной работы. Я уверен, что изменения в республике будут происходить весь 21-й век. Ведь уже сейчас жизнь людей меняется и качество жизни улучшается. Недаром нас в этом году стало миллион. Мы единственный регион Дальнего Востока, где за последние несколько лет каждый год растет население", - сообщил РИА Новости Николаев. Он отметил, что сегодня Якутия становится одним из самых "цифровых" и креативных регионов страны. Стратегические решения по опережающему развитию IT-отрасли и инновационной экосистемы дают заметные результаты: Якутия обеспечивает 90% экспорта ИТ-продукции Дальнего Востока. Также республика славится своими разработчиками игр, геймдев-компаниями, школьники Якутии связывают свою жизнь с IT. Кроме того, в республике активными темпами развивается кинематограф и креативные индустрии. "Сегодня Якутия – это третий после Москвы и Санкт-Петербурга центр кинопроизводства в стране. По поручению президента России в Якутске строится первый за Уралом кинопавильон полного цикла. который даст мощный импульс не только якутскому, но и всему дальневосточному, сибирскому кино. Также будет реализован ряд проектов в других креативных отраслях. Мы уверены, что якутские креативщики удивят всю Россию и весь мир", - добавил Николаев. По его словам, в Якутии за последние годы вырос и развивается туристический потенциал. По итогам года Якутия показала самый большой рост туристов, войдя в тройку лидеров по темпам роста турпотока. "Самое главное, что у нас есть что показать - природные объекты, культурные события. В своем развитии республика опирается на культуру, которая формировалась веками и впитала в себя богатейшее наследие многих народов. Уверен, что туризм в Якутии будет иметь всероссийское значение", - отметил Николаев.
https://ria.ru/20231107/most-1907853233.html
https://ria.ru/20231018/yakutiya-1903506402.html
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россия, дальний восток, москва, айсен николаев, владимир путин, выставка-форум "россия"
Республика Саха (Якутия), Россия, Дальний Восток, Москва, Айсен Николаев, Владимир Путин, Выставка-форум "Россия"

Глава Якутии на форуме "Россия" рассказал о достижениях региона

© Фото : правительство Республики Саха (Якутия)Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время выступления на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время выступления на выставке-форуме Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : правительство Республики Саха (Якутия)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ рассказал о важных достижения региона.
Он отметил, что быстрое развитие республики происходит благодаря поддержке президента России Владимира Путина, который очень внимательно следит за развитием Якутии. Благодаря этой поддержке сегодня в регионе реализуются крупнейшие проекты мирового уровня.
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"Якутия — это богатейших регион, мы занимаем 20% территории страны. Это огромные природные ресурсы и наличие большого человеческого капитала. Мы уже пять лет подряд бьем рекорды по добыче самых главных полезных ископаемых - золота, нефти, газа и угля. Валовый региональный продукт республики с 2018 года увеличился более чем вдвое – с 900 миллиардов до 2 триллионов рублей и это далеко не предел. Мы только в начале пути. Задача руководителя региона - сделать упор на движение вперед, на десятилетия серьезной напряженной работы. Я уверен, что изменения в республике будут происходить весь 21-й век. Ведь уже сейчас жизнь людей меняется и качество жизни улучшается. Недаром нас в этом году стало миллион. Мы единственный регион Дальнего Востока, где за последние несколько лет каждый год растет население", - сообщил РИА Новости Николаев.
Он отметил, что сегодня Якутия становится одним из самых "цифровых" и креативных регионов страны. Стратегические решения по опережающему развитию IT-отрасли и инновационной экосистемы дают заметные результаты: Якутия обеспечивает 90% экспорта ИТ-продукции Дальнего Востока. Также республика славится своими разработчиками игр, геймдев-компаниями, школьники Якутии связывают свою жизнь с IT. Кроме того, в республике активными темпами развивается кинематограф и креативные индустрии.
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"Сегодня Якутия – это третий после Москвы и Санкт-Петербурга центр кинопроизводства в стране. По поручению президента России в Якутске строится первый за Уралом кинопавильон полного цикла. который даст мощный импульс не только якутскому, но и всему дальневосточному, сибирскому кино. Также будет реализован ряд проектов в других креативных отраслях. Мы уверены, что якутские креативщики удивят всю Россию и весь мир", - добавил Николаев.
По его словам, в Якутии за последние годы вырос и развивается туристический потенциал. По итогам года Якутия показала самый большой рост туристов, войдя в тройку лидеров по темпам роста турпотока.
"Самое главное, что у нас есть что показать - природные объекты, культурные события. В своем развитии республика опирается на культуру, которая формировалась веками и впитала в себя богатейшее наследие многих народов. Уверен, что туризм в Якутии будет иметь всероссийское значение", - отметил Николаев.
 
Республика Саха (Якутия)РоссияДальний ВостокМоскваАйсен НиколаевВладимир ПутинВыставка-форум "Россия"
 
 
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