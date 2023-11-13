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Дороги вблизи 9 приютов для животных отремонтировали в Подмосковье
Дороги вблизи 9 приютов для животных отремонтировали в Подмосковье - РИА Новости, 13.11.2023
Дороги вблизи 9 приютов для животных отремонтировали в Подмосковье
Дорожное покрытие вблизи девяти приютов для животных отремонтировали в шести округах Московской области. Об этом сообщил телеканал “360”. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T16:21
2023-11-13T16:21
2023-11-13T16:21
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Дорожное покрытие вблизи девяти приютов для животных отремонтировали в шести округах Московской области. Об этом сообщил телеканал “360”.Как пояснили в региональном Минтрансе, в порядок привели дороги в поселке Румянцево и деревне Головино под Истрой, ведущие к приюту “Лесной”. Также работы провели в деревне Карцево, где находится фонд "Хаски Хелп".Кроме того, отремонтировали дороги к приютам “Велес” в Рахманове, "Экология человека", "Зов предков" и "Гав" в Можайске, "Белопес" в Луховицах, "Домик мелкашей" в Люберцах и "Шанс" в Щелкове.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости.
Дорожное покрытие вблизи девяти приютов для животных отремонтировали в шести округах Московской области. Об этом сообщил телеканал “360”
.
Как пояснили в региональном Минтрансе, в порядок привели дороги в поселке Румянцево и деревне Головино под Истрой, ведущие к приюту “Лесной”. Также работы провели в деревне Карцево, где находится фонд "Хаски Хелп".
Кроме того, отремонтировали дороги к приютам “Велес” в Рахманове, "Экология человека", "Зов предков" и "Гав" в Можайске, "Белопес" в Луховицах, "Домик мелкашей" в Люберцах и "Шанс" в Щелкове.