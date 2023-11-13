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Дороги вблизи 9 приютов для животных отремонтировали в Подмосковье

Дороги вблизи 9 приютов для животных отремонтировали в Подмосковье - РИА Новости, 13.11.2023

Дороги вблизи 9 приютов для животных отремонтировали в Подмосковье

Дорожное покрытие вблизи девяти приютов для животных отремонтировали в шести округах Московской области. Об этом сообщил телеканал “360”. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T16:21

2023-11-13T16:21

2023-11-13T16:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Дорожное покрытие вблизи девяти приютов для животных отремонтировали в шести округах Московской области. Об этом сообщил телеканал “360”.Как пояснили в региональном Минтрансе, в порядок привели дороги в поселке Румянцево и деревне Головино под Истрой, ведущие к приюту “Лесной”. Также работы провели в деревне Карцево, где находится фонд "Хаски Хелп".Кроме того, отремонтировали дороги к приютам “Велес” в Рахманове, "Экология человека", "Зов предков" и "Гав" в Можайске, "Белопес" в Луховицах, "Домик мелкашей" в Люберцах и "Шанс" в Щелкове.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)