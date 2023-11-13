Рейтинг@Mail.ru
Дороги вблизи 9 приютов для животных отремонтировали в Подмосковье - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:21 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/dorogi-1909178434.html
Дороги вблизи 9 приютов для животных отремонтировали в Подмосковье
Дороги вблизи 9 приютов для животных отремонтировали в Подмосковье - РИА Новости, 13.11.2023
Дороги вблизи 9 приютов для животных отремонтировали в Подмосковье
Дорожное покрытие вблизи девяти приютов для животных отремонтировали в шести округах Московской области. Об этом сообщил телеканал “360”. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T16:21
2023-11-13T16:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578023236_0:230:3230:2048_1920x0_80_0_0_30043345ac296dcbeaa1de472e7ffbec.jpg
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Дорожное покрытие вблизи девяти приютов для животных отремонтировали в шести округах Московской области. Об этом сообщил телеканал “360”.Как пояснили в региональном Минтрансе, в порядок привели дороги в поселке Румянцево и деревне Головино под Истрой, ведущие к приюту “Лесной”. Также работы провели в деревне Карцево, где находится фонд "Хаски Хелп".Кроме того, отремонтировали дороги к приютам “Велес” в Рахманове, "Экология человека", "Зов предков" и "Гав" в Можайске, "Белопес" в Луховицах, "Домик мелкашей" в Люберцах и "Шанс" в Щелкове.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578023236_237:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_5332cfc7ebdd3be1033ac31445f7474b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Дороги вблизи 9 приютов для животных отремонтировали в Подмосковье

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУкладка асфальтового покрытия автотрассы
Укладка асфальтового покрытия автотрассы - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Дорожное покрытие вблизи девяти приютов для животных отремонтировали в шести округах Московской области. Об этом сообщил телеканал “360”.
Как пояснили в региональном Минтрансе, в порядок привели дороги в поселке Румянцево и деревне Головино под Истрой, ведущие к приюту “Лесной”. Также работы провели в деревне Карцево, где находится фонд "Хаски Хелп".
Кроме того, отремонтировали дороги к приютам “Велес” в Рахманове, "Экология человека", "Зов предков" и "Гав" в Можайске, "Белопес" в Луховицах, "Домик мелкашей" в Люберцах и "Шанс" в Щелкове.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала