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Курс доллара повысился до 92,39 рубля
Курс доллара повысился до 92,39 рубля - РИА Новости, 13.11.2023
Курс доллара повысился до 92,39 рубля
Курс рубля в начале торгов снижается к доллару и юаню: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 92,39 рубля, китайской – до 12,63 рубля,... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T07:30
2023-11-13T07:30
2023-11-13T07:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов снижается к доллару и юаню: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 92,39 рубля, китайской – до 12,63 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.11 мск повышается на 10 копеек, до 92,39 рубля, евро – на 30 копеек, до 98,85 рубля, юаня – на 1 копейку, до 12,63 рубля.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара повысился до 92,39 рубля
Курс доллара в начале торгов на Московской бирже утром повысился до 92,39 рубля
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов снижается к доллару и юаню: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 92,39 рубля, китайской – до 12,63 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.11 мск повышается на 10 копеек, до 92,39 рубля, евро – на 30 копеек, до 98,85 рубля, юаня – на 1 копейку, до 12,63 рубля.