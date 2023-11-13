https://ria.ru/20231113/dollar-1909047798.html

Курс доллара повысился до 92,39 рубля

Курс доллара повысился до 92,39 рубля - РИА Новости, 13.11.2023

Курс доллара повысился до 92,39 рубля

Курс рубля в начале торгов снижается к доллару и юаню: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 92,39 рубля, китайской – до 12,63 рубля,... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T07:30

2023-11-13T07:30

2023-11-13T07:30

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов снижается к доллару и юаню: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 92,39 рубля, китайской – до 12,63 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.11 мск повышается на 10 копеек, до 92,39 рубля, евро – на 30 копеек, до 98,85 рубля, юаня – на 1 копейку, до 12,63 рубля.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа