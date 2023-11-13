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Аннулировано - РИА Новости, 13.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 13.11.2023 (обновлено: 11:56 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/dnepr-1909078684.html
Аннулировано
Аннулировано - РИА Новости, 13.11.2023
Аннулировано
Сообщение, вышедшее 13 ноября 2023 года в 10.50 с заголовком "Группировку войск "Днепр" перебросят на более выгодные позиции", аннулировано. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T10:52
2023-11-13T11:56
специальная военная операция на украине
россия
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Сообщение, вышедшее 13 ноября 2023 года в 10.50 с заголовком "Группировку войск "Днепр" перебросят на более выгодные позиции", аннулировано.
россия
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Кирилл Волков
Кирилл Волков
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5
4.7
96
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия

Аннулировано

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий на первой линии обороны на берегу Днепра в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий на первой линии обороны на берегу Днепра в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Российский военнослужащий на первой линии обороны на берегу Днепра в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Сообщение, вышедшее 13 ноября 2023 года в 10.50 с заголовком "Группировку войск "Днепр" перебросят на более выгодные позиции", аннулировано.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
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