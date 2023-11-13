https://ria.ru/20231113/dnepr-1909078684.html
Аннулировано
Аннулировано - РИА Новости, 13.11.2023
Аннулировано
Сообщение, вышедшее 13 ноября 2023 года в 10.50 с заголовком "Группировку войск "Днепр" перебросят на более выгодные позиции", аннулировано. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T10:52
2023-11-13T10:52
2023-11-13T11:56
специальная военная операция на украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664355_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_637c3217de5c57f27e911803d8638854.jpg
Сообщение, вышедшее 13 ноября 2023 года в 10.50 с заголовком "Группировку войск "Днепр" перебросят на более выгодные позиции", аннулировано.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Сообщение, вышедшее 13 ноября 2023 года в 10.50 с заголовком "Группировку войск "Днепр" перебросят на более выгодные позиции", аннулировано.