https://ria.ru/20231113/dnepr-1909078684.html

Аннулировано

Аннулировано - РИА Новости, 13.11.2023

Аннулировано

Сообщение, вышедшее 13 ноября 2023 года в 10.50 с заголовком "Группировку войск "Днепр" перебросят на более выгодные позиции", аннулировано. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T10:52

2023-11-13T10:52

2023-11-13T11:56

специальная военная операция на украине

россия

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Сообщение, вышедшее 13 ноября 2023 года в 10.50 с заголовком "Группировку войск "Днепр" перебросят на более выгодные позиции", аннулировано.

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия