https://ria.ru/20231113/diversanta-1909190457.html

В ДНР задержали завербованного Киевом диверсанта

В ДНР задержали завербованного Киевом диверсанта - РИА Новости, 13.11.2023

В ДНР задержали завербованного Киевом диверсанта

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В ДНР задержан завербованный Киевом диверсант, который должен был взорвать несколько объектов критической инфраструктуры в... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T17:08

2023-11-13T17:08

2023-11-13T17:32

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

киев

денис пушилин

происшествия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В ДНР задержан завербованный Киевом диверсант, который должен был взорвать несколько объектов критической инфраструктуры в регионе, заявил глава республики Денис Пушилин.Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале."На несколько моментов хотел бы обратить ваше внимание. Первое - это террористические, диверсионные действия со стороны противника, которые направлены на объекты критической инфраструктуры... Благодаря слаженным действиям наших правоохранительных органов, Федеральной службы безопасности выявили и уже задержали опасного диверсанта, который был завербован и должен был взорвать достаточно серьезные объекты, и не один объект", - обратился Пушилин к жителям региона.По его словам, диверсии привели бы "к очень серьезным осложнениям" в плане обеспечения региона теплом."К сожалению, мы видим, что противник на этом не остановится, и, по мере того, как он терпит поражения на линии фронта, он будет переключать внимание или пытаться это делать на проведение диверсий, терактов по отношении к гражданскому населению" - констатировал Пушилин и призвал жителей региона реагировать на подозрительные активности и обращаться к правоохранителям.

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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донецкая народная республика, киев, денис пушилин, происшествия