https://ria.ru/20231113/diversant-1909082302.html
В ДНР задержали диверсанта, пытавшегося сорвать отопительный сезон
В ДНР задержали диверсанта, пытавшегося сорвать отопительный сезон - РИА Новости, 13.11.2023
В ДНР задержали диверсанта, пытавшегося сорвать отопительный сезон
Силовики задержали в ДНР гражданина Украины, готовившего подрывы на объектах жизнеобеспечения для срыва отопительного сезона, сообщает УФСБ России по региону. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T11:04
2023-11-13T11:04
2023-11-13T11:04
специальная военная операция на украине
происшествия
жкх
донецкая народная республика
украина
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Силовики задержали в ДНР гражданина Украины, готовившего подрывы на объектах жизнеобеспечения для срыва отопительного сезона, сообщает УФСБ России по региону. "По заданию СБУ, используя мессенджеры и социальные сети, задержанный собирал и передавал информацию о предприятиях электроснабжения… в целях нанесения максимального ущерба безопасности, вывода из строя объектов промышленности и срыва отопительного сезона", - сообщили журналистам в ведомстве. На допросе задержанный сообщил, что получал задания снять здания фильтровальной станции и электрических подстанций. За фотографии объектов ему переводили на карту суммы в гривнах. "Они мне написали сами, спросили, могу ли я выезжать в Ростов-на-Дону и Таганрог. Я сказал, что могу. Они мне сказали, что нужно приехать в Кутейниково (поселок городского типа в ДНР - ред.), что там находится станция распределения воды", - рассказал он. Ему нужно было узнать, охраняют ли военные это станцию, возле нее его и задержали.
https://ria.ru/20231017/diversant-1903320688.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, донецкая народная республика, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, ЖКХ, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
В ДНР задержали диверсанта, пытавшегося сорвать отопительный сезон
ФСБ задержала гражданина Украины, пытавшегося сорвать отопительный сезон в ДНР