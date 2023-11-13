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В ДНР задержали диверсанта, пытавшегося сорвать отопительный сезон - РИА Новости, 13.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:04 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/diversant-1909082302.html
В ДНР задержали диверсанта, пытавшегося сорвать отопительный сезон
В ДНР задержали диверсанта, пытавшегося сорвать отопительный сезон - РИА Новости, 13.11.2023
В ДНР задержали диверсанта, пытавшегося сорвать отопительный сезон
Силовики задержали в ДНР гражданина Украины, готовившего подрывы на объектах жизнеобеспечения для срыва отопительного сезона, сообщает УФСБ России по региону. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T11:04
2023-11-13T11:04
специальная военная операция на украине
происшествия
жкх
донецкая народная республика
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Силовики задержали в ДНР гражданина Украины, готовившего подрывы на объектах жизнеобеспечения для срыва отопительного сезона, сообщает УФСБ России по региону. "По заданию СБУ, используя мессенджеры и социальные сети, задержанный собирал и передавал информацию о предприятиях электроснабжения… в целях нанесения максимального ущерба безопасности, вывода из строя объектов промышленности и срыва отопительного сезона", - сообщили журналистам в ведомстве. На допросе задержанный сообщил, что получал задания снять здания фильтровальной станции и электрических подстанций. За фотографии объектов ему переводили на карту суммы в гривнах. "Они мне написали сами, спросили, могу ли я выезжать в Ростов-на-Дону и Таганрог. Я сказал, что могу. Они мне сказали, что нужно приехать в Кутейниково (поселок городского типа в ДНР - ред.), что там находится станция распределения воды", - рассказал он. Ему нужно было узнать, охраняют ли военные это станцию, возле нее его и задержали.
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донецкая народная республика
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происшествия, жкх, донецкая народная республика, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, ЖКХ, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
В ДНР задержали диверсанта, пытавшегося сорвать отопительный сезон

ФСБ задержала гражданина Украины, пытавшегося сорвать отопительный сезон в ДНР

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Силовики задержали в ДНР гражданина Украины, готовившего подрывы на объектах жизнеобеспечения для срыва отопительного сезона, сообщает УФСБ России по региону.
"По заданию СБУ, используя мессенджеры и социальные сети, задержанный собирал и передавал информацию о предприятиях электроснабжения… в целях нанесения максимального ущерба безопасности, вывода из строя объектов промышленности и срыва отопительного сезона", - сообщили журналистам в ведомстве.
На допросе задержанный сообщил, что получал задания снять здания фильтровальной станции и электрических подстанций. За фотографии объектов ему переводили на карту суммы в гривнах.
"Они мне написали сами, спросили, могу ли я выезжать в Ростов-на-Дону и Таганрог. Я сказал, что могу. Они мне сказали, что нужно приехать в Кутейниково (поселок городского типа в ДНР - ред.), что там находится станция распределения воды", - рассказал он. Ему нужно было узнать, охраняют ли военные это станцию, возле нее его и задержали.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖКХДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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