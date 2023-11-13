https://ria.ru/20231113/diversant-1909082302.html

В ДНР задержали диверсанта, пытавшегося сорвать отопительный сезон

В ДНР задержали диверсанта, пытавшегося сорвать отопительный сезон - РИА Новости, 13.11.2023

В ДНР задержали диверсанта, пытавшегося сорвать отопительный сезон

Силовики задержали в ДНР гражданина Украины, готовившего подрывы на объектах жизнеобеспечения для срыва отопительного сезона, сообщает УФСБ России по региону. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T11:04

2023-11-13T11:04

2023-11-13T11:04

специальная военная операция на украине

происшествия

жкх

донецкая народная республика

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Силовики задержали в ДНР гражданина Украины, готовившего подрывы на объектах жизнеобеспечения для срыва отопительного сезона, сообщает УФСБ России по региону. "По заданию СБУ, используя мессенджеры и социальные сети, задержанный собирал и передавал информацию о предприятиях электроснабжения… в целях нанесения максимального ущерба безопасности, вывода из строя объектов промышленности и срыва отопительного сезона", - сообщили журналистам в ведомстве. На допросе задержанный сообщил, что получал задания снять здания фильтровальной станции и электрических подстанций. За фотографии объектов ему переводили на карту суммы в гривнах. "Они мне написали сами, спросили, могу ли я выезжать в Ростов-на-Дону и Таганрог. Я сказал, что могу. Они мне сказали, что нужно приехать в Кутейниково (поселок городского типа в ДНР - ред.), что там находится станция распределения воды", - рассказал он. Ему нужно было узнать, охраняют ли военные это станцию, возле нее его и задержали.

https://ria.ru/20231017/diversant-1903320688.html

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Кирилл Волков

происшествия, жкх, донецкая народная республика, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр