https://ria.ru/20231113/dialog-1909098672.html
Глава Минобороны Франции заявил, что готов к диалогу с коллегами из России
Глава Минобороны Франции заявил, что готов к диалогу с коллегами из России - РИА Новости, 13.11.2023
Глава Минобороны Франции заявил, что готов к диалогу с коллегами из России
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил в интервью телеканалу LCI, что готов к "полезным и эффективным" дискуссиям с российскими коллегами. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:05
2023-11-13T12:05
2023-11-13T12:05
франция
себастьян лекорню
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россия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил в интервью телеканалу LCI, что готов к "полезным и эффективным" дискуссиям с российскими коллегами. Лекорню отметил, что ранее подобные переговоры помогали снизить напряженность. Он добавил, что готов к "полезному и эффективному" взаимодействию с Москвой.
https://ria.ru/20231005/putin-1900799544.html
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франция, себастьян лекорню, в мире, россия
Франция, Себастьян Лекорню, В мире, Россия
Глава Минобороны Франции заявил, что готов к диалогу с коллегами из России
Глава МО Франции заявил, что готов к эффективному диалогу с коллегами из России