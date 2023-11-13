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Глава Минобороны Франции заявил, что готов к диалогу с коллегами из России - РИА Новости, 13.11.2023
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12:05 13.11.2023
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Глава Минобороны Франции заявил, что готов к диалогу с коллегами из России
Глава Минобороны Франции заявил, что готов к диалогу с коллегами из России - РИА Новости, 13.11.2023
Глава Минобороны Франции заявил, что готов к диалогу с коллегами из России
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил в интервью телеканалу LCI, что готов к "полезным и эффективным" дискуссиям с российскими коллегами. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:05
2023-11-13T12:05
франция
себастьян лекорню
в мире
россия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил в интервью телеканалу LCI, что готов к "полезным и эффективным" дискуссиям с российскими коллегами. Лекорню отметил, что ранее подобные переговоры помогали снизить напряженность. Он добавил, что готов к "полезному и эффективному" взаимодействию с Москвой.
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франция, себастьян лекорню, в мире, россия
Франция, Себастьян Лекорню, В мире, Россия
Глава Минобороны Франции заявил, что готов к диалогу с коллегами из России

Глава МО Франции заявил, что готов к эффективному диалогу с коллегами из России

© AP Photo / Gonzalo FuentesСебастьян Лекорню
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Себастьян Лекорню. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил в интервью телеканалу LCI, что готов к "полезным и эффективным" дискуссиям с российскими коллегами.
Лекорню отметил, что ранее подобные переговоры помогали снизить напряженность.
Он добавил, что готов к "полезному и эффективному" взаимодействию с Москвой.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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5 октября, 19:58
 
ФранцияСебастьян ЛекорнюВ миреРоссия
 
 
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