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Симоньян прокомментировала убийство детей в Газе при израильских атаках - РИА Новости, 13.11.2023
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10:14 13.11.2023 (обновлено: 11:42 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/devochka-1909070411.html
Симоньян прокомментировала убийство детей в Газе при израильских атаках
Симоньян прокомментировала убийство детей в Газе при израильских атаках - РИА Новости, 13.11.2023
Симоньян прокомментировала убийство детей в Газе при израильских атаках
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян после сообщений о гибели тысяч детей из-за израильских ударов по сектору Газа... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T10:14
2023-11-13T11:42
в мире
израиль
россия
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноя — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян после сообщений о гибели тысяч детей из-за израильских ударов по сектору Газа напомнила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1" о советском солдате, который в конце Великой Отечественной войны ценой собственной жизни спас трехлетнюю немецкую девочку. Так она отреагировала на слова премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что цель израильской армии — это "террористы", а жертвы среди мирного населения — сопутствующая потеря, что случается в "каждой легитимной войне". По последним данным, число погибших в Газе превысило 11 тысяч, из них более 4,6 тысячи — дети. "Как смеет рассуждать о морали человек, за месяц убивший четыре тысячи детей, которые точно не члены ХАМАС. Абсолютно очевидно, что никакого ХАМАС в сколько-нибудь достаточном количестве для таких бомбардировок там нет. Все знают, что ХАМАС находится в Катаре, при чем тут Газа? В Газе находятся дети, их матери, кто-то, наверное, из ХАМАС тоже есть, но так вы их не убьете — вы убьете всех остальных, это есть геноцид. Нет ничего страшнее в мире, чем наблюдать, как человек превращается в зверя", — сказала Симоньян. Она рассказала об одном из своих любимых героев Великой Отечественной войны — солдате Трифоне Лукьяновиче. &quot;Человек, который был ранен, вернулся домой и обнаружил, что его жену и двух его дочек убили. Деваться ему было некуда, и он, раненый, вернулся на фронт. И уже в Берлине он попал в перестрелку, где на одной улице стояли фашисты, на другой были наши, а посреди улицы лежала женщина, которая перебегала улицу с трехлетней дочкой, и фашисты стреляли в том числе по этой девочке, пытаясь убить наших на той стороне улицы. И Трифон пополз за этой девочкой немецкой — ни один фашист не выполз из своей норы — а он пополз за дочерью врагов, вытащил ее, и когда он перетащил и передал ее нашим, они застрелили его, пуля попала в шею. А девочка выжила&quot;.По ее словам, так же и сейчас — российская армия в ответ на зверства с украинской стороны не устраивает ковровые бомбардировки. "Израиль третий день бомбит 20 больниц. Больницы. Даже если в этой больнице засел один хамасовец. &lt;…&gt; Мы должны понимать, что то же самое было бы с нами, если бы мы не были сильными. &lt;…&gt; Это все-таки круто — наблюдать, как весь мир скатывается в зверинец и в эти клетки зверинца, а мы остаемся такими, как Трифон Лукьянович в 1945 году", — заключила Симоньян. Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". При этой атаке, по последним данным, в Израиле погибли около 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян, пострадали более пяти тысяч. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
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в мире, израиль, россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Симоньян прокомментировала убийство детей в Газе при израильских атаках

Симоньян после атак на Газу напомнила, как красноармеец спас девочку в Берлине

© РИА НовостиПоследствия обстрелов сектора Газа со стороны Израиля
Последствия обстрелов сектора Газа со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости
Последствия обстрелов сектора Газа со стороны Израиля
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноя — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян после сообщений о гибели тысяч детей из-за израильских ударов по сектору Газа напомнила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1" о советском солдате, который в конце Великой Отечественной войны ценой собственной жизни спас трехлетнюю немецкую девочку.
Так она отреагировала на слова премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что цель израильской армии — это "террористы", а жертвы среди мирного населения — сопутствующая потеря, что случается в "каждой легитимной войне". По последним данным, число погибших в Газе превысило 11 тысяч, из них более 4,6 тысячи — дети.
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
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"Как смеет рассуждать о морали человек, за месяц убивший четыре тысячи детей, которые точно не члены ХАМАС. Абсолютно очевидно, что никакого ХАМАС в сколько-нибудь достаточном количестве для таких бомбардировок там нет. Все знают, что ХАМАС находится в Катаре, при чем тут Газа? В Газе находятся дети, их матери, кто-то, наверное, из ХАМАС тоже есть, но так вы их не убьете — вы убьете всех остальных, это есть геноцид. Нет ничего страшнее в мире, чем наблюдать, как человек превращается в зверя", — сказала Симоньян.
Она рассказала об одном из своих любимых героев Великой Отечественной войны — солдате Трифоне Лукьяновиче.
«

"Человек, который был ранен, вернулся домой и обнаружил, что его жену и двух его дочек убили. Деваться ему было некуда, и он, раненый, вернулся на фронт. И уже в Берлине он попал в перестрелку, где на одной улице стояли фашисты, на другой были наши, а посреди улицы лежала женщина, которая перебегала улицу с трехлетней дочкой, и фашисты стреляли в том числе по этой девочке, пытаясь убить наших на той стороне улицы. И Трифон пополз за этой девочкой немецкой — ни один фашист не выполз из своей норы — а он пополз за дочерью врагов, вытащил ее, и когда он перетащил и передал ее нашим, они застрелили его, пуля попала в шею. А девочка выжила".

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян.
Маргарита Симоньян
главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT
По ее словам, так же и сейчас — российская армия в ответ на зверства с украинской стороны не устраивает ковровые бомбардировки.
"Израиль третий день бомбит 20 больниц. Больницы. Даже если в этой больнице засел один хамасовец. <…> Мы должны понимать, что то же самое было бы с нами, если бы мы не были сильными. <…> Это все-таки круто — наблюдать, как весь мир скатывается в зверинец и в эти клетки зверинца, а мы остаемся такими, как Трифон Лукьянович в 1945 году", — заключила Симоньян.
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10 ноября, 08:00

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". При этой атаке, по последним данным, в Израиле погибли около 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян, пострадали более пяти тысяч. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
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11 ноября, 08:00
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
В миреИзраильРоссияМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)Биньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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