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Омбудсмен рассказала о детсаде в Москве, откуда полиция увезла детей - РИА Новости, 13.11.2023
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15:08 13.11.2023 (обновлено: 15:20 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/detsad-1909153763.html
Омбудсмен рассказала о детсаде в Москве, откуда полиция увезла детей
Омбудсмен рассказала о детсаде в Москве, откуда полиция увезла детей - РИА Новости, 13.11.2023
Омбудсмен рассказала о детсаде в Москве, откуда полиция увезла детей
Частный детский сад в Москве, откуда полиция увезла детей, продолжает работать, нарушений не выявлено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T15:08
2023-11-13T15:20
происшествия
москва
ольга ярославская
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Частный детский сад в Москве, откуда полиция увезла детей, продолжает работать, нарушений не выявлено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская, отметив, что будет настаивать на правовой оценке действиям сотрудников полиции. Омбудсмен подчеркнула, что детский сад "как работал, так и будет продолжать (работать), там нет никаких нарушений". "Мы настаиваем на том, чтобы дали правовую оценку действиям сотрудников полиции. Я считаю, что они не имели права детей вообще никуда перемещать без разрешения законных представителей. И, если бы они так беспокоились о судьбе этих детей, тогда сидели бы и ждали бы в этом детском садике, в этой квартире, вызвали бы родителей, раздали малышей, потом бы с документами разбирались. Получилось, что дети оказались заложниками, это как может быть?", - сказала Ярославская. Ранее Telegram-канал "МВД медиа" сообщил, что 28 октября московский Роспотребнадзор сообщил в полицию об организации незаконного детского сада в квартире жилого дома на улице Волкова. Полицейские обнаружили в ней восемь детей, документов на организацию детсада у взрослых не было, и шестерых детей доставили в полицию для передачи родителям. Как позже рассказал РИА Новости основатель сети детских садов Smile Fish Иван Сорокин, он считает, что все необходимые документы были предоставлены, но, несмотря на это, детей, младшему из которых нет и двух лет, посадили в полицейские машины, отвезли в отдел, где удерживали до 17 часов. По его словам, планируется обращение в прокуратуру и Следственный комитет о превышении должностных полномочий и незаконном изъятии детей. На следующий день после инцидента детский сад открылся в штатном режиме.
https://ria.ru/20231107/kompensatsiya-1908001274.html
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происшествия, москва, ольга ярославская, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Ольга Ярославская, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Омбудсмен рассказала о детсаде в Москве, откуда полиция увезла детей

Ярославская: частный сад в Москве, откуда полиция увезла детей, продолжит работу

© Фото : сайт Уполномоченного по правам ребенка в городе МосквеУполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : сайт Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Частный детский сад в Москве, откуда полиция увезла детей, продолжает работать, нарушений не выявлено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская, отметив, что будет настаивать на правовой оценке действиям сотрудников полиции.
Омбудсмен подчеркнула, что детский сад "как работал, так и будет продолжать (работать), там нет никаких нарушений".
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"Мы настаиваем на том, чтобы дали правовую оценку действиям сотрудников полиции. Я считаю, что они не имели права детей вообще никуда перемещать без разрешения законных представителей. И, если бы они так беспокоились о судьбе этих детей, тогда сидели бы и ждали бы в этом детском садике, в этой квартире, вызвали бы родителей, раздали малышей, потом бы с документами разбирались. Получилось, что дети оказались заложниками, это как может быть?", - сказала Ярославская.
Ранее Telegram-канал "МВД медиа" сообщил, что 28 октября московский Роспотребнадзор сообщил в полицию об организации незаконного детского сада в квартире жилого дома на улице Волкова. Полицейские обнаружили в ней восемь детей, документов на организацию детсада у взрослых не было, и шестерых детей доставили в полицию для передачи родителям.
Как позже рассказал РИА Новости основатель сети детских садов Smile Fish Иван Сорокин, он считает, что все необходимые документы были предоставлены, но, несмотря на это, детей, младшему из которых нет и двух лет, посадили в полицейские машины, отвезли в отдел, где удерживали до 17 часов. По его словам, планируется обращение в прокуратуру и Следственный комитет о превышении должностных полномочий и незаконном изъятии детей. На следующий день после инцидента детский сад открылся в штатном режиме.
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