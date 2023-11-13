https://ria.ru/20231113/deputat-1909242401.html

Норвежский депутат заявил о проблеме с психикой после краж из магазинов

Норвежский депутат заявил о проблеме с психикой после краж из магазинов - РИА Новости, 13.11.2023

Норвежский депутат заявил о проблеме с психикой после краж из магазинов

Депутат норвежского парламента и бывший глава леворадикальной партии Rødt Бьёрнар Мокснес после пяти краж из продуктового магазина в интервью газете VG... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T20:53

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Депутат норвежского парламента и бывший глава леворадикальной партии Rødt Бьёрнар Мокснес после пяти краж из продуктового магазина в интервью газете VG признался, что страдает проблемами с психическим здоровьем. В июле телеканал NRK сообщал со ссылкой на заявление Мокснеса на его странице в соцсети, что политик подал в отставку с поста главы норвежской леворадикальной партии Rødt после задержания за кражу очков в бутике аэропорта Осло. "У меня были несколько сложных лет... что нашло проявление в деструктивном поведении… Последнее проявление этого вы видите в последнем деле, другое вы видели летом... Действительно трудно признаться самому себе и всем остальным, что у меня есть проблема с психическим здоровьем", - сообщил он норвежской газете VG. Мокснес рассказал изданию, что получил штраф на 15 тысяч крон ( более 1,3 тысячи долларов). Газета сообщает со ссылкой на документы о выписанном штрафе, что Мокснес украл шесть упаковок сыра и упаковку лосося. "Он получил штраф за пять нарушений статьи 321 уголовного кодекса (кража)... Речь идет о небольших суммах в каждом случае, менее 500 крон (около 45 долларов - ред). Мы не получили от магазина информации о точной стоимости товаров", - приводит газета слова полицейского адвоката Марии Хелене Хюсебюе Фоссен.

https://ria.ru/20231104/evropa-1907326977.html

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