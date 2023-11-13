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Бастрыкин поручил возбудить дело после драки мигранта с жителем Самары - РИА Новости, 13.11.2023
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22:47 13.11.2023 (обновлено: 22:49 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/delo-1909256087.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после драки мигранта с жителем Самары
Бастрыкин поручил возбудить дело после драки мигранта с жителем Самары - РИА Новости, 13.11.2023
Бастрыкин поручил возбудить дело после драки мигранта с жителем Самары
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил самарскому следкому возбудить уголовное дело по факту нападения ранее судимого мигранта на жителя Самары,... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T22:47
2023-11-13T22:49
происшествия
россия
самара
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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САМАРА, 13 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил самарскому следкому возбудить уголовное дело по факту нападения ранее судимого мигранта на жителя Самары, сообщил СК России в своем Telegram-канале. Ранее в соцсетях появилась информация, что мигрант, недавно освободившийся из мест лишения свободы, выложил в соцсетях ролик, где избивает неизвестного молодого человека в Самаре. В соцсетях указано, что указанный гражданин находится на территории страны незаконно. "Следственными органами СК России по Самарской области по данному факту проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области... возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах произошедшего", - указано в сообщении СК России. Участников и очевидцев инцидента также устанавливают полицейские Самары, которые просят сообщить жителей об известных деталях в ближайший отдел полиции. В последнее время преступления с участием мигрантов привлекают особое внимание центрального аппарата СК РФ и лично Бастрыкина. В начале ноября руководитель СК РФ после жалоб самарцев раскритиковал работу главы СУСК по Самарской области Марата Галиханова при расследовании таких дел и поручил провести служебную проверку, отстранив Галиханова от должности.
https://ria.ru/20230831/delo-1893494142.html
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россия
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происшествия, россия, самара, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Происшествия, Россия, Самара, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
Бастрыкин поручил возбудить дело после драки мигранта с жителем Самары

Бастрыкин поручил возбудить дело после драки ранее судимого мигранта с самарцем

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
САМАРА, 13 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил самарскому следкому возбудить уголовное дело по факту нападения ранее судимого мигранта на жителя Самары, сообщил СК России в своем Telegram-канале.
Ранее в соцсетях появилась информация, что мигрант, недавно освободившийся из мест лишения свободы, выложил в соцсетях ролик, где избивает неизвестного молодого человека в Самаре. В соцсетях указано, что указанный гражданин находится на территории страны незаконно.
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"Следственными органами СК России по Самарской области по данному факту проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области... возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах произошедшего", - указано в сообщении СК России.
Участников и очевидцев инцидента также устанавливают полицейские Самары, которые просят сообщить жителей об известных деталях в ближайший отдел полиции.
В последнее время преступления с участием мигрантов привлекают особое внимание центрального аппарата СК РФ и лично Бастрыкина. В начале ноября руководитель СК РФ после жалоб самарцев раскритиковал работу главы СУСК по Самарской области Марата Галиханова при расследовании таких дел и поручил провести служебную проверку, отстранив Галиханова от должности.
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ПроисшествияРоссияСамараСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
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