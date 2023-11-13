Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане вандалы сломали деревья, высаженные в честь погибших бойцов СВО - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/dagestan-1909254158.html
В Дагестане вандалы сломали деревья, высаженные в честь погибших бойцов СВО
В Дагестане вандалы сломали деревья, высаженные в честь погибших бойцов СВО - РИА Новости, 13.11.2023
В Дагестане вандалы сломали деревья, высаженные в честь погибших бойцов СВО
Неизвестные в городе Дагестанские Огни сломали четыре дерева в "Саду памяти", созданном в честь погибших в зоне специальной военной операции военнослужащих,... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T22:30
2023-11-13T22:30
специальная военная операция на украине
дагестанские огни
россия
буйнакский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906006151_0:75:3211:1881_1920x0_80_0_0_9bc76c8f3c3160461465b20fe00a8673.jpg
МАХАЧКАЛА, 13 ноя - РИА Новости. Неизвестные в городе Дагестанские Огни сломали четыре дерева в "Саду памяти", созданном в честь погибших в зоне специальной военной операции военнослужащих, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации города. "В городе Дагестанские Огни произошел очередной акт вандализма. Неизвестные сломали четыре дерева в "Саду памяти". Обстоятельства произошедшего уточняются. Отметим, что "Сад памяти" благоустроен в честь огнинцев, героически погибших, защищая целостность и суверенитет России в зоне проведения СВО", – говорится в сообщении. В мэрии отметили, что благоустройство фруктового сада, который призван стать уютным местом в первую очередь для родных и близких участников спецоперации, продолжается. Первый в Дагестане "Сад памяти" появился в прошлом году в селе Нижнее Казанище Буйнакского района, его разбила семья Сайкумовых в память о своем сыне, десантнике Махаче Сайкумове. На участке они посадили около 200 фруктовых деревьев. Затем по инициативе главы республики Сергея Меликова "Сады памяти" начали открывать по всему региону.
https://ria.ru/20231107/spetsoperatsiya-1907910173.html
https://ria.ru/20231030/dagestan-1906057759.html
дагестанские огни
россия
буйнакский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906006151_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_9ebd1113ad9c9f825f0fa0b1b160f524.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дагестанские огни, россия, буйнакский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Дагестанские Огни, Россия, Буйнакский район, Происшествия
В Дагестане вандалы сломали деревья, высаженные в честь погибших бойцов СВО

В Дагестане вандалы сломали деревья, высаженные в честь погибших бойцов СВО

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДагестан
Дагестан - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Дагестан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 13 ноя - РИА Новости. Неизвестные в городе Дагестанские Огни сломали четыре дерева в "Саду памяти", созданном в честь погибших в зоне специальной военной операции военнослужащих, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации города.
"В городе Дагестанские Огни произошел очередной акт вандализма. Неизвестные сломали четыре дерева в "Саду памяти". Обстоятельства произошедшего уточняются. Отметим, что "Сад памяти" благоустроен в честь огнинцев, героически погибших, защищая целостность и суверенитет России в зоне проведения СВО", – говорится в сообщении.
Фермеры из Дагестана отправляют баранину и говядину для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Фермеры из Дагестана отправили бойцам СВО баранину и говядину
7 ноября, 14:51
В мэрии отметили, что благоустройство фруктового сада, который призван стать уютным местом в первую очередь для родных и близких участников спецоперации, продолжается.
Первый в Дагестане "Сад памяти" появился в прошлом году в селе Нижнее Казанище Буйнакского района, его разбила семья Сайкумовых в память о своем сыне, десантнике Махаче Сайкумове. На участке они посадили около 200 фруктовых деревьев. Затем по инициативе главы республики Сергея Меликова "Сады памяти" начали открывать по всему региону.
Заседание Оперштаба Дагестана по ситуации в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Правительство Дагестана усилило меры безопасности в регионе
30 октября, 03:08
 
Специальная военная операция на УкраинеДагестанские ОгниРоссияБуйнакский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала