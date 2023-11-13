https://ria.ru/20231113/dagestan-1909254158.html
В Дагестане вандалы сломали деревья, высаженные в честь погибших бойцов СВО
В Дагестане вандалы сломали деревья, высаженные в честь погибших бойцов СВО - РИА Новости, 13.11.2023
В Дагестане вандалы сломали деревья, высаженные в честь погибших бойцов СВО
Неизвестные в городе Дагестанские Огни сломали четыре дерева в "Саду памяти", созданном в честь погибших в зоне специальной военной операции военнослужащих,... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T22:30
2023-11-13T22:30
2023-11-13T22:30
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МАХАЧКАЛА, 13 ноя - РИА Новости. Неизвестные в городе Дагестанские Огни сломали четыре дерева в "Саду памяти", созданном в честь погибших в зоне специальной военной операции военнослужащих, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации города. "В городе Дагестанские Огни произошел очередной акт вандализма. Неизвестные сломали четыре дерева в "Саду памяти". Обстоятельства произошедшего уточняются. Отметим, что "Сад памяти" благоустроен в честь огнинцев, героически погибших, защищая целостность и суверенитет России в зоне проведения СВО", – говорится в сообщении. В мэрии отметили, что благоустройство фруктового сада, который призван стать уютным местом в первую очередь для родных и близких участников спецоперации, продолжается. Первый в Дагестане "Сад памяти" появился в прошлом году в селе Нижнее Казанище Буйнакского района, его разбила семья Сайкумовых в память о своем сыне, десантнике Махаче Сайкумове. На участке они посадили около 200 фруктовых деревьев. Затем по инициативе главы республики Сергея Меликова "Сады памяти" начали открывать по всему региону.
https://ria.ru/20231107/spetsoperatsiya-1907910173.html
https://ria.ru/20231030/dagestan-1906057759.html
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дагестанские огни, россия, буйнакский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Дагестанские Огни, Россия, Буйнакский район, Происшествия
В Дагестане вандалы сломали деревья, высаженные в честь погибших бойцов СВО
В Дагестане вандалы сломали деревья, высаженные в честь погибших бойцов СВО