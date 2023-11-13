https://ria.ru/20231113/chukotka-1909141036.html

На Чукотке проведут исследования для предотвращения конфликтов с медведями

На Чукотке проведут исследования для предотвращения конфликтов с медведями - РИА Новости, 13.11.2023

На Чукотке проведут исследования для предотвращения конфликтов с медведями

Власти Чукотки и фонд "Компас" подписали соглашение об исследовании белых медведей в районах их встреч с человеком и предотвращении конфликтов между этими... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:25

2023-11-13T14:25

2023-11-13T14:25

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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя – РИА Новости. Власти Чукотки и фонд "Компас" подписали соглашение об исследовании белых медведей в районах их встреч с человеком и предотвращении конфликтов между этими хищниками и местными жителями, сообщает правительство автономного округа. "На Всероссийской ярмарке-выставке "Россия" на ВДНХ Владислав Кузнецов и директор фонда "Компас" Татьяна Ковалева подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на предотвращение конфликта между человеком и белым медведем. Согласно соглашению, программа по мониторингу и защите белого медведя будет реализована фондом совместно с правительством Чукотского автономного округа", - говорится в сообщении. Из-за глобального потепления сократилась площадь морского льда, с которого белые медведи охотятся, и в поисках еды они вынуждены заходить в прибрежные села. "Конфликты в такой ситуации неизбежны. Поэтому главной целью проекта станет защита обеих сторон – и людей, и зверей. Этой масштабной исследовательской работой займутся сотрудники Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих (НЭЦ). Первый этап составит два года. Всего за это время ученые совершат четыре экспедиции", - отмечают власти. В районе мыса Ванкарем эксперты изучат особенности поведения, биологии и экологии белых медведей в районах регулярного контакта с человеком, соберут биологические образцы, пометят животных спутниковыми метками для отслеживания локальных перемещений отдельных особей, составят их генетические паспорта. По итогам ученые дадут предложения по мерам сохранения белых медведей на Чукотке в районах их регулярного контакта с человеком, а также по предотвращению проникновения хищников в прибрежные населенные пункты. Белый медведь занесён в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Его численность неуклонно сокращается. Среди главных угроз – браконьерство, сокращение площади морских льдов из-за климатических изменений, загрязнение арктической природной среды. На Чукотке обитает самая крупная в мире чукотско-аляскинская популяция белых медведей – примерно 3 тысячи особей. На острове Врангеля находится крупнейший родовой очаг этого хищника.

https://ria.ru/20230904/matveev-1893436639.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

чукотка, открытия - риа наука, выставка-форум "россия"