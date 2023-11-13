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На Чукотке проведут исследования для предотвращения конфликтов с медведями - РИА Новости, 13.11.2023
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14:25 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/chukotka-1909141036.html
На Чукотке проведут исследования для предотвращения конфликтов с медведями
На Чукотке проведут исследования для предотвращения конфликтов с медведями - РИА Новости, 13.11.2023
На Чукотке проведут исследования для предотвращения конфликтов с медведями
Власти Чукотки и фонд "Компас" подписали соглашение об исследовании белых медведей в районах их встреч с человеком и предотвращении конфликтов между этими... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:25
2023-11-13T14:25
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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя – РИА Новости. Власти Чукотки и фонд "Компас" подписали соглашение об исследовании белых медведей в районах их встреч с человеком и предотвращении конфликтов между этими хищниками и местными жителями, сообщает правительство автономного округа. "На Всероссийской ярмарке-выставке "Россия" на ВДНХ Владислав Кузнецов и директор фонда "Компас" Татьяна Ковалева подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на предотвращение конфликта между человеком и белым медведем. Согласно соглашению, программа по мониторингу и защите белого медведя будет реализована фондом совместно с правительством Чукотского автономного округа", - говорится в сообщении. Из-за глобального потепления сократилась площадь морского льда, с которого белые медведи охотятся, и в поисках еды они вынуждены заходить в прибрежные села. "Конфликты в такой ситуации неизбежны. Поэтому главной целью проекта станет защита обеих сторон – и людей, и зверей. Этой масштабной исследовательской работой займутся сотрудники Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих (НЭЦ). Первый этап составит два года. Всего за это время ученые совершат четыре экспедиции", - отмечают власти. В районе мыса Ванкарем эксперты изучат особенности поведения, биологии и экологии белых медведей в районах регулярного контакта с человеком, соберут биологические образцы, пометят животных спутниковыми метками для отслеживания локальных перемещений отдельных особей, составят их генетические паспорта. По итогам ученые дадут предложения по мерам сохранения белых медведей на Чукотке в районах их регулярного контакта с человеком, а также по предотвращению проникновения хищников в прибрежные населенные пункты. Белый медведь занесён в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Его численность неуклонно сокращается. Среди главных угроз – браконьерство, сокращение площади морских льдов из-за климатических изменений, загрязнение арктической природной среды. На Чукотке обитает самая крупная в мире чукотско-аляскинская популяция белых медведей – примерно 3 тысячи особей. На острове Врангеля находится крупнейший родовой очаг этого хищника.
https://ria.ru/20230904/matveev-1893436639.html
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чукотка, открытия - риа наука, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Чукотка, Открытия - РИА Наука, Выставка-форум "Россия"
На Чукотке проведут исследования для предотвращения конфликтов с медведями

На Чукотке проведут исследования белых медведей для предотвращения конфликтов

© Фото : пресс-служба правительства Чукотского автономного округаГубернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов и директор фонда "Компас" Татьяна Ковалева подписали соглашение о сотрудничестве
Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов и директор фонда Компас Татьяна Ковалева подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : пресс-служба правительства Чукотского автономного округа
Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов и директор фонда "Компас" Татьяна Ковалева подписали соглашение о сотрудничестве
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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя – РИА Новости. Власти Чукотки и фонд "Компас" подписали соглашение об исследовании белых медведей в районах их встреч с человеком и предотвращении конфликтов между этими хищниками и местными жителями, сообщает правительство автономного округа.
«
"На Всероссийской ярмарке-выставке "Россия" на ВДНХ Владислав Кузнецов и директор фонда "Компас" Татьяна Ковалева подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на предотвращение конфликта между человеком и белым медведем. Согласно соглашению, программа по мониторингу и защите белого медведя будет реализована фондом совместно с правительством Чукотского автономного округа", - говорится в сообщении.
Из-за глобального потепления сократилась площадь морского льда, с которого белые медведи охотятся, и в поисках еды они вынуждены заходить в прибрежные села.
"Конфликты в такой ситуации неизбежны. Поэтому главной целью проекта станет защита обеих сторон – и людей, и зверей. Этой масштабной исследовательской работой займутся сотрудники Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих (НЭЦ). Первый этап составит два года. Всего за это время ученые совершат четыре экспедиции", - отмечают власти.
В районе мыса Ванкарем эксперты изучат особенности поведения, биологии и экологии белых медведей в районах регулярного контакта с человеком, соберут биологические образцы, пометят животных спутниковыми метками для отслеживания локальных перемещений отдельных особей, составят их генетические паспорта.
По итогам ученые дадут предложения по мерам сохранения белых медведей на Чукотке в районах их регулярного контакта с человеком, а также по предотвращению проникновения хищников в прибрежные населенные пункты.
Белый медведь занесён в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Его численность неуклонно сокращается. Среди главных угроз – браконьерство, сокращение площади морских льдов из-за климатических изменений, загрязнение арктической природной среды. На Чукотке обитает самая крупная в мире чукотско-аляскинская популяция белых медведей – примерно 3 тысячи особей. На острове Врангеля находится крупнейший родовой очаг этого хищника.
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