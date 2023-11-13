Мантуров: проект Checkmate скорректировали под зарубежных заказчиков
Мантуров: проект Checkmate адаптировали с учетом пожеланий зарубежных заказчиков
Презентация нового военного самолета Checkmate. Архивное фото
ДУБАЙ, 13 ноя - РИА Новости. Российским легким истребителем пятого поколения Checkmate заинтересовались зарубежные заказчики, в проект внесены коррективы с учетом их пожеланий, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
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"Интересанты есть. Могу сказать, что за эти два года мы собрали и запросы, и в том числе внесли определенные коррективы в проект для того, чтобы он максимально был адаптирован к запросам заказчиков, которые заинтересованы в однодвигательном самолете. Это касается и компоновки, и систем управления, и авиационного вооружения. Поэтому здесь много работы было проделано именно на основании представленного здесь изначально Checkmate", - сказал он, отвечая на вопрос о потенциальных зарубежных заказчиках. О каких странах идет речь - вице-премьер не раскрыл.
Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный "Объединенной авиастроительной корпорацией" (ОАК) "Ростеха". Истребитель был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Зарубежная премьера состоялась в том же году на выставке Dubai Airshow.
Мантуров также уточнил, что обсуждается и вопрос возможной кооперации с зарубежными компаниями по этому проекту: подобные идеи и предложения есть. "В первую очередь, на сегодняшний день мы видим на ближайшую перспективу производство у себя в России. Но как я сказал, с учетом тех доработок, которые потребовались для максимальной адаптации запроса со стороны клиента", - подчеркнул он.