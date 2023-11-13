https://ria.ru/20231113/checkmate-1909050631.html

Мантуров назвал срок появления опытного образца истребителя Checkmate

Мантуров назвал срок появления опытного образца истребителя Checkmate - РИА Новости, 13.11.2023

Мантуров назвал срок появления опытного образца истребителя Checkmate

Опытный образец легкого истребителя пятого поколения Checkmate может появиться до конца 2025 года, такой срок назвал журналистам вице-премьер РФ - глава... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T08:04

2023-11-13T08:04

2023-11-13T09:04

новое оружие россии

безопасность

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростех

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ДУБАЙ, 13 ноя - РИА Новости. Опытный образец легкого истребителя пятого поколения Checkmate может появиться до конца 2025 года, такой срок назвал журналистам вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Я рассчитываю, что это произойдет до конца 2025 года", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках создания опытного образца истребителя Checkmate. Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный "Объединенной авиастроительной корпорацией" (ОАК) "Ростеха". Истребитель был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Зарубежная премьера состоялась в том же году на выставке Dubai Airshow.Ключевые особенности машины – малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность".

https://ria.ru/20220623/checkmate-1797683537.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех