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Мантуров назвал срок появления опытного образца истребителя Checkmate - РИА Новости, 13.11.2023
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Новое оружие России
 
08:04 13.11.2023 (обновлено: 09:04 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/checkmate-1909050631.html
Мантуров назвал срок появления опытного образца истребителя Checkmate
Мантуров назвал срок появления опытного образца истребителя Checkmate - РИА Новости, 13.11.2023
Мантуров назвал срок появления опытного образца истребителя Checkmate
Опытный образец легкого истребителя пятого поколения Checkmate может появиться до конца 2025 года, такой срок назвал журналистам вице-премьер РФ - глава... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T08:04
2023-11-13T09:04
новое оружие россии
безопасность
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
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ДУБАЙ, 13 ноя - РИА Новости. Опытный образец легкого истребителя пятого поколения Checkmate может появиться до конца 2025 года, такой срок назвал журналистам вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Я рассчитываю, что это произойдет до конца 2025 года", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках создания опытного образца истребителя Checkmate. Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный "Объединенной авиастроительной корпорацией" (ОАК) "Ростеха". Истребитель был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Зарубежная премьера состоялась в том же году на выставке Dubai Airshow.Ключевые особенности машины – малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность".
https://ria.ru/20220623/checkmate-1797683537.html
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безопасность, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех
Новое оружие России, Безопасность, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех
Мантуров назвал срок появления опытного образца истребителя Checkmate

Мантуров: опытный образец Checkmate может появиться до конца 2025 года

© ОАКБеспилотный вариант истребителя пятого поколения Checkmate. Кадр видео
Беспилотный вариант истребителя пятого поколения Checkmate. Кадр видео
© ОАК
Беспилотный вариант истребителя пятого поколения Checkmate. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУБАЙ, 13 ноя - РИА Новости. Опытный образец легкого истребителя пятого поколения Checkmate может появиться до конца 2025 года, такой срок назвал журналистам вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров.
«
"Я рассчитываю, что это произойдет до конца 2025 года", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках создания опытного образца истребителя Checkmate.
Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный "Объединенной авиастроительной корпорацией" (ОАК) "Ростеха". Истребитель был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Зарубежная премьера состоялась в том же году на выставке Dubai Airshow.
Ключевые особенности машины – малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность".
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Новое оружие РоссииБезопасностьДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Ростех
 
 
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