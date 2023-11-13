https://ria.ru/20231113/bronemashiny-1909186107.html

СМИ: Франция отправила Армении бронемашины, предназначавшиеся Украине

СМИ: Франция отправила Армении бронемашины, предназначавшиеся Украине - РИА Новости, 13.11.2023

СМИ: Франция отправила Армении бронемашины, предназначавшиеся Украине

Отправленные Францией в Армению бронемашины Bastion отвергли на Украине из-за их слабой защищенности, сообщает издание Ouest France. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T16:46

2023-11-13T16:46

2023-11-13T16:46

в мире

украина

франция

армения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909080530_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_9fd91b43ba0617d41d5ee1b5c4e62c88.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Отправленные Францией в Армению бронемашины Bastion отвергли на Украине из-за их слабой защищенности, сообщает издание Ouest France. Ереван начал получать военную помощь от Парижа. Первая партия бронеавтомобилей для армянской армии уже доставляется в республику через Грузию. При этом издание Tribune в 2022 году сообщало, что Франция планирует направить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion. По информации издания, Bastion вместо Украины отправились в Армению. "Эти... транспортные средства изначально предназначались для Украины, но Киев посчитал их плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет", - говорится в сообщении Ouest France. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231111/neizbezhnost-1908854549.html

украина

франция

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, франция, армения