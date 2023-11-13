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СМИ: Франция отправила Армении бронемашины, предназначавшиеся Украине - РИА Новости, 13.11.2023
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16:46 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/bronemashiny-1909186107.html
СМИ: Франция отправила Армении бронемашины, предназначавшиеся Украине
СМИ: Франция отправила Армении бронемашины, предназначавшиеся Украине - РИА Новости, 13.11.2023
СМИ: Франция отправила Армении бронемашины, предназначавшиеся Украине
Отправленные Францией в Армению бронемашины Bastion отвергли на Украине из-за их слабой защищенности, сообщает издание Ouest France. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T16:46
2023-11-13T16:46
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Отправленные Францией в Армению бронемашины Bastion отвергли на Украине из-за их слабой защищенности, сообщает издание Ouest France. Ереван начал получать военную помощь от Парижа. Первая партия бронеавтомобилей для армянской армии уже доставляется в республику через Грузию. При этом издание Tribune в 2022 году сообщало, что Франция планирует направить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion. По информации издания, Bastion вместо Украины отправились в Армению. "Эти... транспортные средства изначально предназначались для Украины, но Киев посчитал их плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет", - говорится в сообщении Ouest France. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, украина, франция, армения
В мире, Украина, Франция, Армения
СМИ: Франция отправила Армении бронемашины, предназначавшиеся Украине

Ouest France: Франция отправила Армении бронемашины, предназначавшиеся Украине

© Фото : ARQUUSФранцузский многоцелевой бронеавтомобиль Bastion
Французский многоцелевой бронеавтомобиль Bastion - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : ARQUUS
Французский многоцелевой бронеавтомобиль Bastion. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Отправленные Францией в Армению бронемашины Bastion отвергли на Украине из-за их слабой защищенности, сообщает издание Ouest France.
Ереван начал получать военную помощь от Парижа. Первая партия бронеавтомобилей для армянской армии уже доставляется в республику через Грузию. При этом издание Tribune в 2022 году сообщало, что Франция планирует направить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion.
По информации издания, Bastion вместо Украины отправились в Армению.
«
"Эти... транспортные средства изначально предназначались для Украины, но Киев посчитал их плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет", - говорится в сообщении Ouest France.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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