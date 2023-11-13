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Главу МИД Британии Клеверли назначили министром внутренних дел, пишут СМИ - РИА Новости, 13.11.2023
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12:14 13.11.2023 (обновлено: 13:03 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/britaniya-1909100904.html
Главу МИД Британии Клеверли назначили министром внутренних дел, пишут СМИ
Главу МИД Британии Клеверли назначили министром внутренних дел, пишут СМИ - РИА Новости, 13.11.2023
Главу МИД Британии Клеверли назначили министром внутренних дел, пишут СМИ
Глава МИД Британии Джеймс Клеверли назначен министром внутренних дел после увольнения Суэллы Браверман, сообщает газета Express. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:14
2023-11-13T13:03
в мире
великобритания
джеймс клеверли
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава МИД Британии Джеймс Клеверли назначен министром внутренних дел после увольнения Суэллы Браверман, сообщает газета Express.Ранее в правящей Консервативной партии страны заявили, что премьер-министр Риши Сунак в понедельник проведет перестановки в кабмине страны, уже уволена глава МВД Суэлла Браверман."Сунак уволил... Браверман и заменил ее бывшим министром иностранных дел Джеймсом Клеверли", - говорится в сообщении издания.Позже офис премьера Британии подтвердил, что бывший министр иностранных дел Клеверли стал новым главой МВД."Джеймс Клеверли назначен новым министром в министерстве внутренних дел", - говорится в сообщении офиса премьера в соцсети Х.
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в мире, великобритания, джеймс клеверли
В мире, Великобритания, Джеймс Клеверли
Главу МИД Британии Клеверли назначили министром внутренних дел, пишут СМИ

Express: Клеверли назначили главой МВД Британии после отставки Браверман

© AP Photo / Alastair GrantМинистр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Alastair Grant
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава МИД Британии Джеймс Клеверли назначен министром внутренних дел после увольнения Суэллы Браверман, сообщает газета Express.
Ранее в правящей Консервативной партии страны заявили, что премьер-министр Риши Сунак в понедельник проведет перестановки в кабмине страны, уже уволена глава МВД Суэлла Браверман.
"Сунак уволил... Браверман и заменил ее бывшим министром иностранных дел Джеймсом Клеверли", - говорится в сообщении издания.
Позже офис премьера Британии подтвердил, что бывший министр иностранных дел Клеверли стал новым главой МВД.
"Джеймс Клеверли назначен новым министром в министерстве внутренних дел", - говорится в сообщении офиса премьера в соцсети Х.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
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В миреВеликобританияДжеймс Клеверли
 
 
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