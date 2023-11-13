https://ria.ru/20231113/britaniya-1909100904.html

Главу МИД Британии Клеверли назначили министром внутренних дел, пишут СМИ

Главу МИД Британии Клеверли назначили министром внутренних дел, пишут СМИ - РИА Новости, 13.11.2023

Главу МИД Британии Клеверли назначили министром внутренних дел, пишут СМИ

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли назначен министром внутренних дел после увольнения Суэллы Браверман, сообщает газета Express. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T12:14

2023-11-13T12:14

2023-11-13T13:03

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великобритания

джеймс клеверли

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава МИД Британии Джеймс Клеверли назначен министром внутренних дел после увольнения Суэллы Браверман, сообщает газета Express.Ранее в правящей Консервативной партии страны заявили, что премьер-министр Риши Сунак в понедельник проведет перестановки в кабмине страны, уже уволена глава МВД Суэлла Браверман."Сунак уволил... Браверман и заменил ее бывшим министром иностранных дел Джеймсом Клеверли", - говорится в сообщении издания.Позже офис премьера Британии подтвердил, что бывший министр иностранных дел Клеверли стал новым главой МВД."Джеймс Клеверли назначен новым министром в министерстве внутренних дел", - говорится в сообщении офиса премьера в соцсети Х.

https://ria.ru/20231113/konflikt-1908986548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, джеймс клеверли